A sokáig tartó őszi meleg miatt később kezdődik a karácsonyi készülődés

Szeptemberben még bőven nyári időjárásban volt részünk, és nem csak nekünk, egész Európa szerte ez volt a jellemző. A briteknél ez nem csak tovább tartó barnulást jelentett, hanem a karácsonyi ételek vásárlásának elmaradását is – írja a BBC.

Kereskedelmi elemzők szerint a karácsonyi pudingok és szezonális kekszek felhalmozása idén szeptemberben elmaradt a Brit-szigetek vásárlóinál, mert a meleg miatt a karácsony még nagyon távolinak tűnt. Viszont tovább fogytak a fagyik, hamburgerek, mártogatósok és grill kellékek, de még a fényvédő termékek is. A pudingokhoz hasonlóan az őszi-téli ruhatár frissítése is elmaradt.

Kiskereskedelmi értékesítési monitorozás alapján az eladások növekedése lelassult szeptemberben, mivel az emberek korlátozták a kiadásokat, és a háztartási számlákra összpontosítottak. A z élelmiszerek, italok, egészségügyi és szépségápolási termékek forgalmai továbbra is erősek.

A Tesco mindent megtesz az árak csökkentése érdekében, az élelmiszerárak két éve először esnek, és általánosságban is megfigyelhető, hogy bizonyos alapvető termékekért hosszú idő után most először kevesebbet kell fizetni. A tejtermékek árai nagyon megugrottak egy éve, de most visszaestek, ehhez hozzájárult a szupermarketek közötti fokozódó verseny is.

A kereskedők valószínűleg tovább csökkentik majd az árakat, hogy fellendítsék a forgalmat és új szokások bevezetésén dolgoznak majd a karácsonyi vásárlási láz növelése miatt. A vásárlókért folytatott küzdelem kiélezett lesz idén decemberben, a promóciók valószínűleg korábban jelennek majd meg és igen nagyvonalúak lehetnek, hogy vásárlásra buzdítsák a vevőket.