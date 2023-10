Beigazolódni látszik Baba Vanga jóslata a „nagy muszlim háborúról”

A Hamász-konfliktus kiéleződésével egyre inkább érvényessé válik Baba Vanga úgynevezett „nagy muszlim háborúról” szóló jóslata – hívta fel a figyelmet a Daily Star.

Ahogyan arról az Index is beszámolt és folyamatosan tájékoztat, kitört a háború Izrael és a Gázai övezetben kormányzó politikai csoport, a Hamász között, amit a szakértők a két fél múltjának eddigi talán legsúlyosabb eszkalációjaként értékelnek.

A nyugtalanító Baba Vanga-prófécia arra utalhat, ahogyan Izrael hadat üzent a Hamásznak.

Mint ismert, a Hamász vezette palesztin fegyveres csoportok október 7-én özönlöttek át az Izraellel közös határon, nagyszabású katonai offenzívát indítva.

Bár az Izrael és a Hamász között 2007 óta dúl az erőszak, a mostani támadás mértékét sokan a csoport által végrehajtott legerőszakosabbnak tartják. Ez az a mérték, ami miatt Baba Vanga szavai olyan dermesztően csengenek a fülünkben.

A néhai bolgár médium, a Vangelia Pandeva Dimitrova néven is ismert Baba Vanga 1996-ban hunyt el, de próféciái és jóslatai azóta is foglalkoztatják az embereket. Követői meg vannak győződve arról, hogy megjósolta a globális felmelegedést és a 2004-es Boxing Day-i szökőárat is.