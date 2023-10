Tapasztalt mesterlövész felügyelte a TV2 stábját a forgatások alatt

Közép-Amerikában nem volt veszélytelen az Ázsia Expressz versenyzőinek útja, amiről már a műsort követő nézők is megbizonyosodhattak. A TV2 azonban mindent megtett a játékosok biztonságáért, amire a forgatások alatt egy külön csapat ügyelt – a security team vezetőjével, Giovannival akkor beszélgettünk, amikor áprilisban néhány napra csatlakoztunk a stábhoz Guatemalában.

Október második hétvégéjén startolt az Ázsia Expressz negyedik évada, amelynek különlegessége, hogy idén kontinenst váltott a műsor, a játékosoknak Mexikóban és Guatemalában kellett megküzdeniük egymással. Közép-Amerika nem épp veszélytelen vidék, a környék, ahol a forgatások zajlottak, elég komoly gyilkossági és bűnözési statisztikával rendelkezik, ám ahogy arról a TV2 utazós realityjének műsorvezetője, Ördög Nóra is beszámolt az Indexnek, a stábot egy külön security team védte a kintlétük alatt.

Amikor áprilisban az Index is kilátogatott az akkor épp Guatemalában dolgozó csapathoz, a versenyzők már túl voltak néhány rázósabb helyzeten. Erről is faggattuk a biztonsági csapat főnökét, az olasz–francia származású Giovannit az egyik forgatási helyszínen.

Hét évig voltam francia katonai mesterlövész, ezt követően különböző országokban dolgoztam – tíz évig éltem Spanyolországban, és mivel jól beszélek spanyolul, ezért gyakran vállalok munkát Dél-Amerikában is. Az ugyanis nagyon fontos, hogy vészhelyzet esetén a helyiek nyelvén is tudjak kommunikálni, mert így gyorsabban tudom meghozni a döntéseimet

– kezdte a szakember, miután megkértük, mondjon néhány szót magáról.

Televíziós produkciókban három és fél évvel ezelőtt kezdtem dolgozni, először egy holland produkcióval közreműködésben – Afrikában forgattuk a Survivort –, ezután csatlakoztam az Eccholine csapatához.

Magyarokkal most dolgozott először

Nem ez az első alkalom, hogy Giovanni az Ázsia Expressz-formátum forgatásán dolgozik, magyarokkal viszont most először. Az útvonal sem volt újdonság számára, hiszen korábban a román stáb is ugyanezen a környéken készítette a műsort. Hogy ő maga mennyire tartja veszélyesnek Mexikót és Guatemalát, arról az Index kérdésére így fogalmazott:

„Ez egy bonyolult út, mert egy kábítószeres világon haladunk keresztül, ami nagyon ellentmondásos. Mexikó ebben az évben olyan, mint amilyen Kolumbia volt Escobar idején. Amikor az előzetes kutatásaimat, illetve felkészülésemet végeztem a környékről, beleértve az itteni politikai és gazdasági helyzetet, azt tapasztaltam, hogy per pillanat rengeteg a droggal kapcsolatos probléma az El Chapo-ügy miatt, a Sinaloa-kartell korábbi vezetője ugye börtönben van Amerikában, februárban viszont a fiát is lecsukták, ebből kifolyólag pedig most nincs a családjából olyan, aki ezt a területet kontrollálná – és hát minden kartell ezt a területet akarja” – magyarázta, hozzátéve:

Rengeteg gusztustalan dolgot csinálnak. Korábban mintha egyezséget kötöttek volna a rendőrséggel is, mintha lett volna valamiféle protokoll, de idén már nincs szó ilyesmiről. Mielőtt elkezdtünk Mexikóban forgatni, ha jól emlékszem, három hónap alatt több mint 24 rendőr halt meg.

Egyáltalán nem egyszerű tehát egy ekkora stábot és a szereplőket biztonságban tartani egy ilyen területen, főleg úgy, hogy folyamatos mozgásban vannak. Giovanni persze nyomatékosította, igyekszik mindig mindent megtenni, hogy zökkenőmentesen haladjon a munka – már előzetesen is egy csomó időt töltött azzal, hogy felkészítse és tájékoztassa a kinti helyzetről és a biztonsági szabályokról a produkciót, ahogy azt is meghatározta, hány testőrre van mindenképp szükség a forgatások alatt.

Elmagyaráztam a stábnak, melyek azok a dolgok, amelyeket bizonyos helyzetekben meg kell tenni, és amelyeket semmiképp sem lehet. Persze így is nehéz megtalálni az egyensúlyt, hiszen a produkciónak tartalmat kell gyártania, ezért bizonyos szintű kompromisszum a részemről is szükséges sokszor. De ha én azt mondom, hogy este fél tíz után nem forgathatnak, vagy olyan helyzet áll elő, hogy azonnal abba kell hagyni a munkát, akkor követniük kell az utasításomat

– részletezte a szakember, hozzátéve: a mexikói tengerparton például volt, hogy megkérte a stábot, legkésőbb este fél 6-kor álljanak le a forgatással, mert azon a részen akkor épp nagy bulikra készültek, és az ilyen partikhoz az ivás mellett a drogozás, illetve a kábítószer-kereskedelem is hozzátartozik Mexikóban, ami veszélyt jelenthet rájuk.

Extrém helyzetben a fegyverüket is használhatják

Giovanni Mexikóban hat, Guatemalában nyolc testőrt irányított, akikkel folyamatosan kapcsolatban volt, bármi történt – például ha megváltozott a versenyzők útvonala –, 5 percen belül értesült róla. A forgatások alatt általában a kreatívproducerrel együtt mozgott, hiszen Katona Andor volt az egész produkció irányítója, a biztonsági emberek pedig a szereplőkre vigyáztak, de mindezt úgy kellett megszervezni, hogy a munkájukkal ne zavarják a forgatások dinamikáját. Kérdésünkre Giovanni azt is elmondta, a security team tagjainál fegyver is van, amit használhatnak ugyan, de ez tényleg csak nagyon extrém helyzetben fordulhat elő, vészhelyzetben ugyanis az elsődleges feladatuk, hogy a szereplőket biztonságba helyezzék, beszállítsák a furgonba, és elhagyják a rizikós területet.

Bármennyire ügyeltek, a veszélyes helyzetek nem kerülték el teljes mértékben a stábot. A fentebb már említett mexikói településen három párost kellett kimenekíteniük a helyszínről, amit múlt héten a nézők is nyomon követhettek. A rizikós esetre Giovanni így emlékezett vissza:

Egy kis faluban forgattunk, ami azért volt számomra nehéz, mert pontosan tudtam, mi történt azon a környéken három hónappal ezelőtt. Úgy döntöttem, kompromisszumot kötök, és a nappali forgatásokat engedélyeztem, de az éjszakait nem. Éjjel ugyanis megindulnak a partik, tele lesz fegyveressel minden, isznak, drogoznak és kábítószerrel üzletelnek az emberek. Totál őrület az egész, az ilyen szituációk tényleg a legveszélyesebbek

– magyarázta a szakember, akinek a döntését természetesen a kreatívproducer és a stáb is tudomásul vette.

Amikor elindulnak a versenyzők szállást keresni, én vagyok az egyetlen, aki leokézhatja a helyet. Az egyik páros talált szállást, odamentem, lecsekkoltam, talán húsz percig voltam oda, ám amikor visszatértem, a még forgató stábok pontos lokációját látva az este közeledtével döntést kellett hozni. Ha beindul a parti, már nem egyszerű bárkit is megtalálni. Vészhelyzetben én vagyok, aki dönt, ez az én felelősségem, senki nem ellenkezhet velem.

A rizikós helyzet miatt Giovanni egész éjjel ébren maradt. Éjszaka ugyanis nem lehet elhagyni a települést, mert állítása szerint minden mozgásukat figyelték. Reggelre konvojt szervezett, és a lehető leggyorsabban távoztak a környékről.

Egyébként nagyon élvezetes magyar produkcióval dolgozni, a műsor kreatívproducerével, Katona Andorral mindent meg lehet beszélni, és ha szükséges, közös megegyezés alapján változtatni a stratégián, illetve a forgatások dinamikáján

– emelte ki a szakember, hozzátéve: számára ez az első alkalom, hogy egy ügyfél ennyire rugalmasan kezeli a dolgokat, és ennyire közreműködő.