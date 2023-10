A „Mit taníthat nekünk Shakespeare az eltörléskultúráról (cancel culture)” című eseményen a The Spectator brit hírmagazin társszerkesztője, Douglas Murray felkérte Kevin Spacey-t, hogy adjon elő egy monológot az Athéni Timon Shakespeare-színműből – írja a Variety.

– mondta Murray, utalva arra, amikor Scrutont 2019-ben rövid időre elbocsátották egy kormánybizottságból a New Statesman című lapnak adott interjújában tett sértő megjegyzései miatt.

Arról van szó, hogy mi történik, amikor egy társadalom ok nélkül ejti az embert. (...) Ez olyasmi, ami Kevin fejében is ott volt, ahogy Roger Scruton fejében is, ezért azt mondtam, hogy szeretném, ha [Kevin] újra színpadra állna az Egyesült Királyságban