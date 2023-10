A klímaváltozás megkeseríti az életünket, de legalább jó bort ihatunk mellé

A sör mai formáját ugyan a klímaváltozásnak köszönhetően hamarosan elfelejthetjük, a borkedvelőknek az egyre égetőbb globális felmelegedés temérdek káros hatása mellett még pozitívuma is lehet: a bor minősége ugyanis javulhat. De minek köszönhető ez, és milyen változásra lehet számítani?

A globális felmelegedés és az amiatt bekövetkező klímaváltozás az életünk minden aspektusára hatással – ráadásul legkevésbé sem jó hatással – van, mégis akad olyan területe is az életünknek, amelyet pozitívan érinthet a szó szerint égető és cselekvésre késztető probléma.

Egyes növények termesztése kifejezetten nehézzé, másoké jóval könnyebbé és jobbá vált az időjárási viszonyok változásával, így adott élelmiszerek és italok minősége is pozitív irányba változott ennek köszönhetően.

És hogy mi lehet a legnagyobb nyertes?

Az Oxfordi eGyetem Kutatói szerint a globális felmelegedésnek köszönhetően javul a bor minősége.

A bordeaux-i borvidék 50 éves borértékeinek elemzése ugyanis kimutatta, hogy a melegebb nyarak és a csapadékosabb telek jobb évjáratokat eredményeztek, így közvetlen összefüggés volt felfedezhető a klímaváltozás hatásai és a borok minőségének változása között.

Világszerte azt a tendenciát látjuk, hogy a globális felmelegedés hatására a borok egyre erősebbek

– mondta Andrew Wood, a publikáció szerzője. Ráadásul a szakértő szerint az évszakokra egyre inkább jellemző szélsőségesebb időjárás csak még inkább érzékelhető lesz a jövőben.

A tanulmányban a kutatók az éghajlatváltozás és a borminőség közötti összefüggés vizsgálatát tűzték ki célul az 1950 és 2020 közötti bordeaux-i értékek elemzésével. Ezeket a pontszámokat az időjárási mintákkal vetették össze, hogy megállapíthassák, hogy a bor minőségét befolyásolják-e olyan tényezők, mint az évszakok hossza, a hőmérséklet vagy éppen a csapadék.

Összességében az eredmények azt mutatták, hogy

a bor minősége 1950 és 2020 között érzékelhetően javult.

Inkább édeskés, mint savas, de a lényeg, hogy erős legyen

A kutatók szerint az egyre melegedő éghajlat és a technológia fejlődésének együttese az oka annak, hogy egyre erősebb borok készülnek.

Legyen szó borászokról vagy éppen a lakosság preferenciáiról, az emberek általában az erősebb borokat részesítik előnyben, amelyek hosszabb ideig érlelődnek, és gazdagabb, intenzívebb ízűek, illetve inkább édeskésebbek, mintsem savasak

– mondta Wood, akinek álláspontja szerint az egyre melegedő bolygó miatt a borok erősebbek lesznek.

Általában a jó minőségű és évjáratú borokhoz hűvösebb, csapadékosabb tél társul, amelyet melegebb, nedvesebb tavaszok, forró, száraz nyár és hűvös, száraz ősz követ. Az éghajlatváltozás már a franciaországi Bordeaux-ban is ilyen típusú időjárási mintákat eredményez, ami arra utal, hogy a hőmérséklet további emelkedésével a bor minősége is még tovább javulhat.

A jövő előre jelzett éghajlati viszonyai alapján úgy tűnik, hogy nagyobb rendszerességgel találkozunk majd extrém meleg időjárással a nyári időszakban, ami csak kevés csapadékkal egészül ki, míg télen jóval több csapadékra lehet majd számítani, mint az elmúlt évtizedekben, így a borok valószínűleg a jövőben még jobbak lesznek

– vélekedett a szerző.

Ez a jótékony hatás azonban nem tart örökké, ugyanis a szőlőnek bizonyos területeken komoly öntözésre van szüksége, így amint a vízhasználat korlátozottá válik, véget érhet a minőség javulása.

Azokban a forgatókönyvekben, amelyeknél a felmelegedés már igencsak magas mértékű, nagy probléma a víz, ugyanis ha a növényeknek nincs elég, akkor előbb-utóbb tönkremennek, és a gyümölcsük sem lesz egészséges és használható

– tette hozzá Wood.

A szóban forgó tanulmány kifejezetten a bordeaux-i borokra összpontosított, a kutatók ezért most azt remélik, hogy más bortermelő régiókat is tanulmányozhatnak, hogy kiderüljön, vajon ugyanezek az eredmények érvényesek-e más helyekre is.