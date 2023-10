Zalatnay Sarolta akár Azahriah mögött is énekelne

Az utóbbi hetekben a csapból is Azahriah folyt, ami annak köszönhető, hogy az énekes jövőre háromszor is meg fogja tölteni a Puskás Arénát. Ez eddig nemhogy magyar előadónak, de még a külföldieknek sem igazán sikerült, bár a Coldplay jövőre szintén háromszor koncertezik majd az említett stadionban. A 21 éves énekes teljesítménye mindezek ismeretében már önmagában egyedülálló, azonban az elmúlt időszakban igen sokan szólaltak fel azzal kapcsolatban, hogy nem értik az Azahriah-jelenséget. Nemrég Majka fejtette ki véleményét azokkal kapcsolatban, akik pocskondiázzák Azahriah munkásságát, és inkább kioktatják őt, ám ebben a témában Zalatnay Saroltának is megvan a véleménye.

Azahriah nem kerülte el a figyelmemet, hiszen nem a holdon vagy a dzsungel közepén élek. Bevallom, eleinte fel-felszaladt a szemöldököm, hiszen még akkor sem mindig értettem a dalszövegeit, ha erősen koncentráltam. Ugyanakkor azt első hallásra észrevettem, hogy ez a fiú valami egészen újat, valami nagyon bátrat hozott be a zenei palettára, és ezért már önmagában is tiszteletet érdemel

– fejtette ki.

Ahogy az énekesnő kiemelte, a fiatal előadó pont olyan merész lépéseket tett, mint annak idején az ő generációjához tartozó énekesek, amikor a tánczenéből átvezették a közízlést a beatkorszakba. Mint mondta, Azahriah esetében ugyanakkor egy sokkal nagyobb vállalásról van szó, mivel annyian próbálnak „valami mást behozni a zenébe, hogy szinte Dunát lehet rekeszteni velük”.

Azahriah olyasvalaki, aki irigylésre és nem irigységre méltó. A kettő között hatalmas különbség feszül. Aki kritizálja, legyen szó akár korombéli zenészről, az egyszerűen nem érti, hogy a világ folyamatosan változik, és ezzel a zenei ízlés és az igények is változnak. Arról, hogy mi érdemel sikert, nem az egyén, hanem a közönség dönt, és esetében a közönség döntött. Nem fanyalogni kell, hanem utána csinálni. Ha pedig ez nem megy, akkor illenék csendben maradni

– tette hozzá a lapnak.

Zalatnay elmondása szerint mindig is imádott vokalistaként énekelni, korábban Sarolta Redként ezt megtehette már például Joe Cocker, Elton John, Kiki Dee, Steve Winwood és Julie Driscoll mögött, ám ha Azahriah felkérné, neki is igent mondana.

Simán igent mondanék ennek a 21 éves kölyöknek is, ha vokalistákat keresne. És hogy miért? Naná, hogy azért, hogy osztozhassak a sikerében és még egyszer láthassak a színpadról több mint hatvanezer embert. És még mielőtt a nagyokosoktól megkapnám, hogy álmodik a nyomor, ezt csak példának szántam arra vonatkozóan, hogy azért mert idősebbek vagyunk, nem kell elfelejtenünk tisztelni az új generációt és az érdemeiket, és bevallani, hogy szeretnénk visszapörgetni az idő kerekét és háromszor egymás után megtölteni a Puskás Arénát

– jegyezte meg.