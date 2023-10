Árpa Attila kíméletlen öklöseitől Nagy Ervin padlót fogott

Az őszi szezon egyik legnagyobb dobásaként harangozta be év elején az RTL, hogy 18 év után ismét műsorra tűzik a Sztárboxot. A csatorna szeptemberi sajtótájékoztatóján az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese, Kolosi Péter elmondta: már jó ideje gondolkodtak azon, hogyan hozzák vissza ezt a formátumot, annak idején ugyanis leginkább az volt a problémájuk vele, hogy bár nagyon sikeres volt, három hónapot kellett készülni arra, hogy aztán egyetlen este alatt lemenjen az egész. Ezúttal viszont teljes bajnoksággal jelentkezik a műsor, a játékosok három súlycsoportban, negyeddöntők, elődöntők és döntők során mérkőznek meg egymással, amit heteken keresztül követhetnek nyomon a nézők.

A mérkőzéseket október 29-től vasárnap esténként élőben közvetítik a 17. kerületi Riz Levente Sport- és Rendezvény Központból. A női könnyűsúly versenyzői Berki Mazsi, Dobos Evelin, Janicsák Veca, Járai Kíra, Megyeri Csilla, Nyári Dia, Sáfrány Emese és Szabados Ági, a férfi középsúly versenyzői Frohner Fecó, ifj. Schobert Norbert, Istenes Bence, Józan László, Kabát Péter, Kállay-Saunders András, Molnár Áron és Rácz Jenő, a férfi nehézsúly versenyzői pedig Árpa Attila, Brasch Bence, Curtis, Dobrády Ákos, KKevin, Nagy Ervin, Pintér Tibor és Szegedi Fecsó – közülük többen az Index riporterének is nyilatkoztak a felkészülésükről, amit az alábbi videóban tud megtekinteni.

Ahogy a 2004-es és a 2005-ös Sztárbox esetében, szakmai supervisorként most is Kovács Kokó István olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportoló segítette a sztárok felkészülését, aki Horti Gáborral együtt szakkommentátorként is részt vesz az összecsapásokon. A Sztárbox műsorvezetői Héder Barna, Szujó Zoltán, akikhez új arcként ezúttal Csobot Adél is csatlakozott, a csatorna social felületein pedig Varga Ádámtól tudhatnak meg kulisszatitkokat a nézők.

Néhány perces meccsek többórás körítéssel

Nem véletlenül nyúlhatott az RTL ismét ehhez a formátumhoz, annak idején ugyanis a kritikák ellenére is igen szép nézettséget produkált a műsor. Hogy 2023-ban vajon mennyire találja el a nézői ízlést, az egyelőre rejtély – de tény, hogy meglehetősen nehezített a pálya, a konkurens csatornán ugyanis a vasárnap esti idősávban a TV2 egyik legnézettebb show-műsora, a Sztárban Sztár leszek! fut, ami ráadásul jóval korábban, már szeptember elején elindult.

A Sztárbox első adását október 29-én láthatták a nézők, ebben Molnár Áron és Frohner Fecó, Berki Mazsi és Megyeri Csilla, valamint Nagy Ervin és Árpa Attila csapott össze egymással. Mielőtt ringbe szálltak volna a versenyzők, az Ibbigang formáció a helyszínen előadta a Sztárbox himnuszát, amit az alábbi videóban lehet visszanézni. Az est folyamán a BSW is ringbe lépett – a formáció a John Lennon című dalt adta elő Berki Mazsi és Megyeri Csilla mérkőzése után.

A csatorna kétségtelenül nagyon ügyelt arra, hogy látványos legyen a produkció – a díszlet és a fények teljesen rendben voltak, illetve szépen meg is töltötték a csarnokot, a közönség soraiban – a versenyzők hozzátartozói mellett – egy csomó ismert arc is helyet foglalt persze. Ha már bajnokság, a kabalafigura sem maradhatott el, a versenybe szálló hírességek pedig – ahogy az a bokszmeccseken illik – becenevekkel ellátott öltözetben, saját bevonulózenére érkeztek a ringbe, Kovács Kokó István mellett pedig sztárpontozóként a félnehézsúlyú és cirkálósúlyú profi ökölvívó világbajnok Madár, azaz Erdei Zsolt is megjelent a műsorban, szóval volt itt minden ahhoz, hogy ne lehessen pontosan meghatározni, a sport vagy a szórakoztatás felé billen inkább a mérleg nyelve.

Az viszont tény, hogy a műsorvezetőknek nem volt könnyű dolguk abból a szempontból, hogy a mérkőzéseket a férfiaknál négyszer 2 percben, a hölgyeknél pedig négyszer másfél percben határozták meg, magát a Sztárboxot ugyanis 3 és fél órásra tervezték a szerkesztők, és

az összecsapásokon kívüli időben is a képernyő előtt kellett tartani valahogy a nézőket.

Kovács Kokó István és Szujó Zoltán vitathatatlanul profik – utóbbi a játékosok mellett a helyszínen lévő sportolókkal is váltott pár szót a meccsek között –, ahogy egyébként Héder Barna is érti a dolgát, bár neki volt azért olyan szóvicce, amelynél a nevetés inkább elmaradt.

Csobot Adél viszont mintha valahogy még nem érezné magát komfortosan ebben a szerepben. Az ő feladata ugye leginkább abban merült ki, hogy megszólaltassa a versenyzőket és a hozzátartozóikat, valamint azokat a hírességeket, akik a barátaikat biztatva érkeztek az eseményre. Egy igen észrevehető baki is becsúszott nála, amikor valahogy lemaradt arról, hogy Berki Mazsi és Megyeri Csilla már a negyedik kört is lejátszotta a ringben – élő adásnál persze bármi előfordulhat, talán picit izgult is, hiszen csak most „debütált” a Sztárboxban, és feltehetőleg a műsorvezetőtársaival is most dolgozik először. Meglátjuk, hogy a későbbiekben mennyire tud belesimulni ebbe a közegbe, ami egyébként nem feltétlenül passzol a személyiségéhez.

Bárhogyan is, a műsorban megvan a lehetőség, hogy beszippantsa a nézőket, hiszen olyan szituációban láthatják a hazai hírességeket, ami nem éppen mindennapos, az ilyesmire pedig általában van kereslet. Lehet szurkolni nekik, örülni a győztesekkel vagy épp együttérezni azokkal, akik padlóra kerülnek, illetve rácsodálkozni arra, hogy a komfortzónájukból kilépve, pár hónapos felkészüléssel milyen jól helyt tudnak állni egyesek egy ilyen kemény terepen. Ebben kicsit hasonlít a konkurencia táncos műsorára, ahol ugye versenytáncra bírják rá a celebeket.

Molnár Áron kiütötte a sztárfodrászt

Az első körben a férfi középsúlyú versenyzői gárdából Frohner Fecó és Molnár Áron csapott össze a ringben. Láthatóan mindketten nagyon készültek a meccsre, amit végül kiütéssel a színésznek sikerült megnyernie. Molnár Áron a második menetben egy olyan öklöst vitt be a fodrásznak, amitől rögtön meg is szédült, majd a következő pillanatban már a földön találta magát. Rászámoltak Fecóra, aki ugyan folytatta volna a mérkőzést, ám az edzője bedobta a törülközőt, amit ő eleinte nem is nagyon értett. Azt viszont jó volt látni, hogy a színész győzelme után sem volt sértődés benne, kiemelte, hogy ebben az egészben neki nem is a győzelem volt a legfontosabb, hanem hogy a felkészülés és a mérkőzés által mennyit tud fejlődni.

Volt egy gyermekkori mintám, hogy gyenge vagyok. De aki három hónap után bejön a ringbe, úgy, hogy otthagyja a fodrászszéket, az nem gyenge. Ha háromszor üt ki, háromszor állok fel. De ez így alakult, gratulálok az Áronnak

– fordult a sztárfodrász Molnárhoz, aki Iványi Gáboréknak és a Magyar Evangéliumi Testvérközösségnek ajánlotta a mérkőzést.

Berki Mazsi pontozással győzött

Női középsúlyban Megyeri Csilla és Berki Mazsi szállt először ringbe. Mindkét influenszer magabiztosan indult neki a mérkőzésnek és végig is tolták a négyszer másfél percet. Berki Krisztián özvegye azonban a testalkatának köszönhetően mintha előnyösebb helyzetben lett volna, a hosszú karjaival ugyanis védekezni és ütni is sikeresebben tudott az ellenfelénél.

A meccs végére Megyeri láthatóan rendesen kimerült, s bár mindketten fejvédőt viseltek, neki még a szája is felrepedt. Berki Mazsi viszont már az első menet után átlendült a holtpontján, és miután kihirdették a győzelmét, teljesen úgy festett, mint aki egy cseppet sem fáradt el a kapálózásban. A két hölgy szintén nagyon sportszerűen állt egymáshoz, nem volt semmi sértődés az eredmény miatt.

Árpa Attila buldózerként rontott Nagy Ervinre a ringben

Az adás talán leginkább várt mérkőzése Árpa Attila és Nagy Ervin összecsapása volt – nem véletlenül került a műsor végére. A férfi nehézsúlyban induló versenyzők közül nehéz lett volna megtippelni a győztest – a nézők egyébként, akik az RTL applikációján, illetve weboldalán keresztül adhatják le a szavazataikat, többnyire A Király főszerepét is eljátszó színészre tippeltek. Pedig a nála négy évvel idősebb Árpa is láthatóan igen jó formában érkezett a versenyre, és rögtön az első menetben be is bizonyította, hogy az ő taktikája célravezetőbb.

Nagy Ervin talán ott hibázott, hogy jórészt leengedett karral nézett szembe az ellenfelével, akinek így sokkal könnyebben betalálhatott az ökle. Árpa Attila pedig nem sokat tétovázott, ahogy Nagy Ervin utólag fogalmazott, buldózerként csapott le rá – miután bevitt egy olyan ütést, amitől a színész láthatóan megtántorodott, gyorsan megküldte még egy sorozattal, amelynek következtében az ellenfele

az első másfél perc után a földön találta magát.

Ezek után a bíró megszakította a mérkőzést, Árpa tehát kiütéssel nyert. Frohner Fecóhoz hasonlóan Nagy Ervin sem értette először, miért alakult ez így, de ha jobban belegondolunk, itt azért nem profi játékosokról van szó, egy újabb erős ütés akár bajt is okozhatott volna, amivel feltehetőleg a bíró és az edzők is tisztában voltak. Azt is meg merem kockáztatni, hogy ennél a mérkőzésnél talán túl sokáig is vártak a közbelépéssel, a színész ugyanis már az első nagyobb öklösnél láthatóan megszédült rendesen.

Az első adás győzteseivel legközelebb az elődöntőben találkozhatnak a nézők. Jövő héten női könnyűsúlyban Sáfrány Emese és Dobos Evelin, férfi középsúlyban Istenes Bence és ifjabb Schobert Norbert, férfi nehézsúlyban pedig KKevin és Brasch Bence száll ringbe, akik egyébként most is a helyszínen voltak, figyelemmel kísérve az első negyeddöntő mérkőzéseit.

(Borítókép: Nagy Ervin és Árpa Attila. Fotó: RTL Sajtóklub)