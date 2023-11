Kulcsár Edinának elege lett, meghozott egy nagy döntést

Kulcsár Edina egy Instagram-posztot tett közzé, azzal a címmel, hogy „Ezután minden másképp lesz”. Azt írta:

Lassan 2 éve, hogy gyökeresen megváltozott az életem, és még mindig vannak emberek, akiket ez érzékenyen érint. Hol normálisabban, hol borzalmas stílusban, de próbálnak belegázolni a lelkembe, mert azt hiszik, hogy jogukban áll, és hogy mindent jobban tudnak, pedig nem.

„Szerintem akkoriban egyedül én nem mentem bele a részletekbe. Hatalmas önuralmat kellett gyakorolnom ahhoz, hogy ne védjem meg magam, és ne adjak hangot az én igazamnak. Egyszerűen nem bírom a hazugságokat, még akkor sem, ha ez kulturáltan és diplomatikusan történik, mert hatalmas az igazságérzetem” – írta, hozzátéve, hogy továbbra sem kíván beszélni a részletekről, főleg nem 2 év távlatában.

„Amennyit ezzel foglalkozni kell, azt kulturált ember módjára, amúgy sem nagyközönség előtt teszi az ember. Én is csak azért írok most erről, mert az elmúlt 2 év még mindig kihatással van a social médiában való jelenlétemre. Persze pontosan tudom, hogy nem szabad magamra vennem a bántásokat, de 3 gyermekes édesanyaként elég rosszul tud érinteni, amikor valaki megkérdőjelezi az anyaságomat” – fogalmazott, hozzátéve:

Egyesek szerint azért vagyok »sz@r anya«, mert új fejezetet mertem kezdeni az életemben, és ezért szerintük én nem is beszélhetek az anyaságról.

„Pedig a legtöbbet pont erről tudnék írni, vagy mondjuk a mozaikcsaládunkról, hiszen a gyerekekkel vagyok a legtöbbet, és minden gondolatom körülöttük forog. Ők az életeim, de mégsem posztolok ezekről a témákról sokat, mert semmi kedvem téveszmékkel foglalkozni, vagy megmondós ítélkező emberekkel kommentváltásokba keveredni” – írta Kulcsár Edina.

Majd kitért arra is, hogy emiatt úgy érzi, a közösségi médiában nem tud kibontakozni úgy, ahogy eddig tette. Mint fogalmazott, rengetegen követik, és ezért hálás még annak is, „aki nem szeret, és csak azért van itt, hogy ítélkezzen, vagy éppen leírja a magáét, én őt is szeretem”.

Mint írta, „Az ilyen személyek rengeteget hozzátettek ahhoz, aki ma lehetek. DE! Szerintem kellőképpen megerősödtem. Nem tudunk egymásnak már mit adni.

Éppen ezért más formában fogom folytatni az oldalam kezelését, legalábbis a bensőségesebb részét. Egy zártabb közösséget szeretnék kialakítani, ahol önfeledten jelen tudok lenni, ahogy régen is. Ahol merek írni olyan témákról, amikről szeretnék

– fogalmazott Kulcsár Edina, hozzátéve: annak is örül, ha csak páran lesznek tagjai ennek a zárt közösségnek, és hamarosan megosztja követőivel, hogyan lehet majd csatlakozni ehhez a csoporthoz.