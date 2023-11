Angelina Jolie ideiglenesen a budai vár mellé költözött

Másodjára kellett ideiglenes otthont választania magának Budapesten Angelina Jolie-nak, és tizenhárom év után most nem egy városszéli villát választott a színésznő. Az akkor forgatásra érkező Jolie a családjával érkezett a magyar fővárosba, így érthető volt, hogy miért keresett egy eldugott családi fészket. Mostanra viszont a budapesti belvárost szemelte ki magának.

A Blikk egyik informátora elárulta, hogy a színésznő a budai vár szomszédságában találta meg a számára megfelelő ideiglenes otthont. Bár az épületen belül minden megtalálható, ami egy luxusalbérletnél elvárható, például: sparészleg, éjjel-nappal portaszolgálat, sőt kérésre még a mosását is elintézik, a hírek szerint a színésznő nem veri nagy dobra az ottlétét. Egy bennfentes szerint még csak nem is rejtőzködik az emberek elől, az utcán ácsorogva várja az érkező autóját, kedélyesen köszön a sofőrnek, és már megy is dolgozni. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a hétköznapi jelenet láttán fel sem merül az ott élőkben, hogy Angelina Jolie mellett mennek el a járdán.

A múlt héten a színésznőnek sikerült szintén feltűnésmentesen megjelennie az Operaházban, ahol Verdi Rekviem című darabját adták elő a művészek. A látványt a képek tanúsága szerint még meg is könnyezte Jolie.

A színésznő a Pablo Larraín rendezésében készülő Maria című film miatt tette át a székhelyét rövid időre Budapestre. A filmben, amely Maria Callas opera-énekesnő életéről és színpadi sikereiről szól majd, a főszereplőt Angelina Jolie alakítja. Jolie nyolc héten keresztül forgatja majd Párizsban, Görögországban, Budapesten és Milánóban az amerikai származású görög opera-énekesnő újragondolt élettörténetét.