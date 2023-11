Károly királyon a világ szeme: kedden mondja el első uralkodói beszédét

Első uralkodói beszédére készül III. Károly brit király, aki várhatóan édesanyjáról, néhai II. Erzsébet királynőről is megnyilatkozik majd. A lapok azt találgatják, vajon milyen politikai döntéseket jelent majd be.

III. Károly királynak előreláthatólag olyan intézkedéseket is be kell jelentenie, amelyekkel mélyen nem ért egyet: önkéntelen reakcióit árgus szemmel figyeli majd a világ kedden a Westminster-palota ünnepi ceremóniáján.

De nemcsak amiatt fontos esemény a keddi beszéd, mert mindenki arra kíváncsi, mit csinál majd másként az új király, mint elődjei, hanem azért is, mert várhatóan most először beszél majd nyilvánosan édesanyjáról, a néhai II. Erzsébet királynőről – írja a Sky News.

Mivel az új parlamenti ülésszakot is ezen az eseményen nyitják meg, ezért a mindenkori kormány felvázolja az előttük álló év jogalkotási terveit.

A beszéd a királyé, de a tartalmat a kormány írja. Így Rishi Sunaknak, az Egyesült Királyság miniszterelnökének is ez lesz az első „királyi beszéde”. Az eseményen részt vesz az alsóház, a Lordok Háza, valamint az uralkodó család tagjai is.

A keddi esemény PR szempontjából nem lesz túl kedvező a kormány számára, ez alkalomból fogja ugyanis a miniszterelnök a kabinet megbízásából ismertetni azokat a törvényeket, amelyeket szeretnének elfogadtatni az elkövetkező 12–18 hónapban.

Károly király csak felolvas és „fintorog”

A lap kiemeli, hogy nagy valószínűleg a beszéd részét képezi majd egy, a klímasemlegességgel összefüggő törvényjavaslat eltörlésére vonatkozó jogszabály, amely megakadályozta az építkezéseket a fokozott talajszennyezésnek kitett területeken. A kormány azonban a lakásépítések blokkolásaként tekintett erre.

Számítani lehet még a konverziós terápia, vagyis a károsnak ítélt szexuális identitás megváltoztatását célzó betiltására,

továbbá a modern rabszolgaság leküzdésére irányuló további intézkedések bejelentésére.

Várhatóak továbbá olyan bejelentések is, amelyek az Egyesült Királyság energiabiztonságának megerősítését szolgálják és csökkentik a tengerentúli importtól a függést. Valószínűleg szó lesz majd az autósok védelmét célzó intézkedésekről is, amelyek szemben állnak majd Károly zöldtörekvéseivel. Törvényjavaslat várható továbbá az újonnan épített házak bérleti jogának eltörléséről is, ami azt jelenti, hogy minden új házat szabad tulajdonban kell értékesíteni.

A dokumentum felolvasása után a parlamenti képviselők visszatérnek az alsóházba, és körülbelül öt napot töltenek a tartalmának megvitatásával.

A néhai II. Erzsébet királynő összesen 67 alkalommal mondott uralkodói beszédet.