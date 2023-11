Minden idők legsikeresebb karácsonyi filmje, ami az ünnepek sztárjává vált

Harminchárom évvel ezelőtt jelent meg a Reszkessetek, betörők! című film, ami azóta kultikus karácsonyi alkotássá vált, illetve a címszerepben feltűnő Macaulay Culkint is a siker felé repítette. Ugyan a produkció már több évtizedes múltra tekint vissza, még mindig simán felveszi a versenyt a napjainkban megjelenő filmekkel.

„Tartsd meg az aprót, te mocskos állat!” – hangzik el a Reszkessetek, betörők! című film első részében, ami 1990. november 10-én jelent meg Chicagóban – Magyarországon 1991. március 29-én mutatták be –, azaz ma 33 éves. A produkcióra nemcsak a Kevint alakító Macaulay Culkin, hanem többek között az alkotásban az édesanyját játszó Catherine O'Hara, illetve a két banditát alakító Joe Pesci és Daniel Stern is karriert építhettek. A Reszkessetek, betörők! minden idők egyik legsikeresebb karácsonyi filmjévé nőtte ki magát, amelynek részeit minden évben megnézhetik a magyarok is a tévében. Évekkel ezelőtt még úgy reklámozták, hogy „Nincs karácsony Kevin nélkül", ami egy visszautalás volt az akkoriban a film körül kialakult mizériára.

Az elmúlt években ugyanis csak egyszer fordult elő, hogy nem lehetett biztosra mondani, újra műsorra tűzik-e. 2012-ben adták le először az RTL-en, bár akkor még egy nyári időpontban, majd 2013–2017-ig a film első két részét december 24-én és december 25-én vetítették a csatornán. A helyzetet az bonyolította, hogy 2017-ben a TV2 szerezte meg a vetítési jogokat, azonban a műsorújságban ezzel szemben az szerepelt, hogy december 24-én a TV2-n a Sztárban sztár +1 kicsi extra kiadása fog menni, míg az RTL Klubon az Ilyen az élet című vígjáték. A TV2 végül beadta a derekát, így levetítették a film első két részét a megszokott két időpontban, szenteste és karácsony első napján, ahogy ez azóta sincs másképp.

Mint ismert, a film első részének középpontjában egy nyolcéves kisfiú, Kevin áll, akit a családja otthon felejt, míg ők nyaralni indulnak. A házukat megkörnyékezi két betörő, akikkel a fiatal fiú veszi fel a harcot. A 18 millió dolláros költségvetésből készült produkció sztorija pedig olyannyira megütötte a nézők ingerküszöbét, hogy ennek sokszorosát, 476,7 millió dollárt hozott a konyhára, ahogy etalonná is vált a többi karácsonyi alkotás számára. A Reszkessetek, betörők!-univerzumhoz végül összesen öt film csatlakozott, ám egyiknek sem lett akkora sikere, mint a legelsőnek. Ez részben talán azzal okolható, hogy a kezdetben megszokott szereplőgárda nem kísérte végig a filmeket, és csak az első kettőben tűntek fel.

Az alkotások szerethetőségéről és a karácsonyi filmek közül való kiemelkedéséről árulkodik többek között, hogy a Disney 2019-ben egy újabb folytatást készített az univerzumhoz, illetve a Reszkessetek, betörők! zenéiért felelős John Williamst 1991-ben két kategóriában is jelölték Oscar-díjra, továbbá Grammy-trófeára is esélyes volt. Ugyan még több mint egy hónap van hátra karácsonyig, a Reszkessetek, betörők! megjelenésének évfordulója kapcsán most mégis próbára tennénk olvasóinkat. Amennyiben úgy véli, minden kérdésre tudja a választ az említett filmmel kapcsolatban, tippelje meg a válaszokat az alábbi kérdésekre.

(Borítókép: A Macaulay Culkin által alakított Kevin a Reszkessetek, betörők! második részében)