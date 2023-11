„Nem nagyon van olyan szituáció, amikor visszautasítást kapok” – bemutatkoztak az Éden Hotel Casanovái

November 20-án indul az Éden Hotel negyedik évada az RTL-en. A romantikus realityshow lányszereplői már bemutatkoztak, most jönnek a fiúk!

November 20-án újból megnyitja kapuit az Éden Hotel az RTL-en és az RTL+-on. A lányokról már kiszivárogtak a legfontosabb információk; nézzük, kik lehetnek a párjaik!

Arni, Csabi, Kendy, Viktor és Tomi vállalkozott a küldetésre, hogy minél hamarabb párt találjanak, ha ugyanis ez nem sikerül, kiesnek a versenyből. Az adások során újabb és újabb vendégek érkeznek, akik szintén párra szeretnének lelni, és mindent meg is tesznek, hogy játékban maradhassanak a 20 millió forintos fődíjért zajló versengésben.

De mit kell tudni a srácokról? Itt van Arni például, aki 24 éves, és mindene a kosárlabda, ezért persze hogy jó csapatjátékosnak tartja magát. A fiúkkal csak egy problémája van, a barátnőik mindig őt akarják. Úgy véli, a lányoknál elég a magabiztossága, a kisugárzása, nincs szüksége különösebb trükkökre.

Egyik versenytársa a 31 éves Csabi, aki eltökélt, és a nagy átlagnál eredményesebbnek is tartja magát. Ez jellemző a párkapcsolataira is, a lányok nem szokták visszautasítani, szerinte azért, mert a rosszfiút látják benne.

Nem nagyon van olyan szituáció, amikor visszautasítást kapok. Amikor meg kapok, akkor rákapcsolok

– fogalmazott Csabi.

A legfiatalabb, a profi focista Kendy még csak 21 éves, de maximálisan meg van magával elégedve, saját bevallása szerint jól néz ki, izmos, szeret beszélgetni, és a lányok is odavannak érte. A korelnök a 32 éves Viktor, aki nemcsak játszani érkezett az Éden Hotelbe, hanem csajozni is. Ő az intellektusát hangsúlyozza, és szerinte épp az az előnye a többiekkel szemben, hogy ésszel fog játszani, mert nemcsak laza, hanem okos is. Érzelmesnek tartja magát, de nehezen bízik meg másokban.

Végül itt van a 26 éves Tomi, aki nagy taktikus és a nők rajongója. Romantikus alkat, de gátlástalan is, ha érdeke úgy kívánja.

Színes a fiúpaletta is, már csak az a kérdés, kinek a mentalitása vezet a sikerhez. A Miller Dávid műsorvezetésével érkező Éden Hotel premierepizódja november 20-án reggel 8.30-tól válik elérhetővé az RTL+-on, az esti, 22:25-kor kezdődő RTL-tévépremierrel egy időben pedig további három epizóddal bővül majd a streamingplatform előfizetős kínálata. Ezt követően minden héten hétfőtől csütörtökig érkeznek majd az új epizódok mind az RTL+-ra, mind pedig az RTL csatornára.