Hujber Ferenc tisztázta, mitől volt zavarodott, amikor Jézusról beszélt

Ahogy korábban az Index is megírta, Hujber Ferenc több mint öt év után visszaköltözött Magyarországra. A 49 éves színész az RTL Fókusz című műsorában részletesen beszélt az elmúlt évek mélypontjairól, a korábbi függőségéről és arról, hogy mit jelent számára az újrakezdés. Emellett tisztázta azokat a balhés pillanatokat is, amelyekre nagy valószínűséggel az egész ország emlékszik még.

Hujber Ferenc a Valami Amerika című filmsorozattal robbant be a köztudatba a 2000-es évek elején. 2003-ban úgy döntött, Ausztráliába költözik, de végül az első feleségével Londonban telepedtek le, ahol a színész pizzafutárként, illetve egy luxusétteremben is dolgozott. Később hazaköltöztek, majd elváltak, Hujber pedig az új párjával, akivel aztán össze is házasodott, ismét Anglia felé vette az irányt. Most azonban – ahogy azt korábban az Index is megírta – megint Magyarországon van, ez ugyanis már a nagy újrakezdés fázisa: Hujber 7 év után búcsút intett a függőségeinek, elmondása szerint

egy éVVEL EZELŐTT LETETTE A FÜVES CIGIT.

A fűvel mindent „elcseszett”

Hogy miként és milyen nehézségek árán sikerült erre a pontra eljutnia, arról szerdán este az RTL Fókusz című műsorában mesélt a 49 éves színész. A korábbi balhéiról is megemlékeztek, például amikor a Valami Amerika sajtóeseményén zavartan viselkedett – most az is kiderült, miért.

Éppen Kanadából jöttem haza, ahol azért, maradjunk annyiban, hogy ami ehhez tartozik, fű, hasis, én ott mindent toltam. De hát ott legális

– magyarázta Hujber. A másik emlékezetes eset, amikor a Mokkában annak idején azt mondta, hogy Jézus egy színész volt, a kor Stohl Andrása, a keresztre feszítése pedig csak egy színjáték. Ennél a bizarr jelenetnél azért valóban nehéz volt eldönteni, hogy vajon probléma van-e Hujberrel, vagy csupán egy készülő darabját igyekszik reklámozni, esetleg mindenkit az orránál fogva vezet. A két műsorvezetőt mindenesetre sikerült eléggé furcsa helyzetbe hoznia, aminek persze akkor óriási volt a sajtóvisszhangja is.

A fél világ arról beszélt, hogy én most hányféle mentális betegségben szenvedhetek, illetve hogy mennyire voltam bemindenezve. Szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba, két darab kávé volt bennem aznap reggel

– jelentette ki Hujber, hozzátéve: azt viszont teljes mellszélességgel vállalja, hogy az évek óta tartó esti füvezések okoznak mentális problémákat. Márpedig ő minden este szívott itt, Magyarországon is, ami bizony hatott rá, elég keményen. Elmondása szerint megtapasztalta a fű összes árnyoldalát – amikor az ember nem bírja a stresszt, a terhelést, paranoiás lesz, mindenkiben ellenséget lát, mindenért hisztizik, és mindig minden probléma számára. Az interjúból az is kiderül, hogy mielőtt eldöntötte, hogy búcsút int a függőségének, Hujber már odáig jutott, hogy rémálmok gyötörték, és sokat fogyott. Hangsúlyozta, aki mániákusságra vagy bipolaritásra hajlamos, abból ez a legrosszabbat hozza ki, egy-két év alatt pedig benne is kialakult az az eszelősség, amivel aztán lerombolt mindent, amit 20 év alatt felépített.

Az alkohollal sem tudtam úgy lerombolni ezt a félig-meddig belevaló, bevállalós, rock and roll nimbuszt, ami kialakult körülöttem, ezt az – úgymond – Hujber Feri-jelenséget. Na, a fűvel sikerült, elcsesztem mindent

– vallotta be a színész.

Orvosi segítséget is kért

A riporter Fehér István kérdésére Hujber Ferenc azt is elárulta, hogy miután eldöntötte, örökre búcsút int a függőségének, orvosi segítséget is kért, mert tudni akarta, milyen állapotban van. Mivel önmagában sem bízott, felkeresett egy szakembert, akivel végigcsinált egy elég kemény tesztidőszakot. Végül azt állapították meg, hogy bár az összes értéke normális határon belül van, megvan benne a hajlam, hogy mentálisan megboruljon, ezért

nagyon komoly kontrollra van szüksége.

Hujber most már egy éve tiszta, gyógyszereket sem kell szednie, s bár tisztában van vele, hogy függőségre hajlamos, egyik napról a másikra letette a füves cigit. Az elvonási tünetek viszont lelkileg és fizikálisan is megviselték.

Az volt benne a rossz, hogy minden rád szakad. Az összes elkövetett hülyeséged, butaságod, a traumatizált helyzetek. Aludni tudsz, viszont napközben meg egy állat vagy. A párom megfogalmazása szerint egy teljesen más ember lettem, és igazából döbbenetes az átalakulás, hogy mit élsz át közben. Egyszerre lesz minden világos, egyszerre lesz minden sokkal feketébb és fehérebb

– fogalmazott Hujber Ferenc, aki mire betölti az 50-et, minden démonával szeretne megharcolni. Elhatározta, hogy a B oldal helyett az A oldalt teszi fel újra, az összes olyan tapasztalattal, amin végigment. Visszatérése a színpadra egyébként zajos sikert aratott: a pesti Belvárosi Színház mellett most a Bánfalvy Stúdió csapatával járja az országot. Emellett szinkronstúdióban is dolgozik, és minden szerződésébe beleírat több olyan pontot, ami őt és a megrendelőt is megnyugtatja. Kicsit sajnálja ugyan, hogy a Valami Amerika-sorozatban nem kapott szerepet, de az alkotók döntését megérti. A munka mellett igyekszik mindhárom gyermekével időt tölteni, és nagyon szeretné, ha a második felesége a közös csemetéjükkel követné őt Magyarországra.