Új gazdára találhatnak a brit királyi család ereklyéi a Netflix sorozatából

A napokban debütált a Netflixen A korona című sorozat hatodik, egyben utolsó évadának első etapja, amelyben a királyi család mindennapjait egészen III. Károly és Kamilla királyné esküvőjéig követhetjük nyomon.

A második felvonás december 14-én jelenik majd meg a streamingplatformon, ebben Diana hercegné halálának a királyi családra, illetve a világra gyakorolt hatásainak lehetünk szemtanúi. Tekintve, hogy a produkció az utolsó évadához érkezett, a forgatásokon használt kellékek, illetve a jelmezek is feleslegessé váltak, így a készítők úgy határoztak, egy aukció során szabadulnak meg a különböző tárgyaktól.

Úgy tudni, jövő februárban több mint 400, A koronához készült jelmez, kellék és díszlet kerül kalapács alá a Bonhams aukciósház révén. Új gazdára találhatnak például a Diana hercegnét játszó Elizabeth Debick által viselt egyes ikonikus darabok, illetve az Erzsébet anyakirálynét alakító színésznő pálcikája, amivel a koktélt kevergette.

A Daily Mail információi szerint az aukción kiállítják például a westminsteri apátság koronázási székének egyik másolatát, ami 20 ezer fontért kelhet el, továbbá az állami aranyhintó egyetlen mását, amiért akár 50 ezer fontot is adhatnak az érdeklődők. Előbbiek mellett áruba bocsátják a Downing Street 10. bejárati ajtaját ábrázoló kelléket, ami a becslések szerint körülbelül 30 ezer fontot érhet, míg a Buckingham-palota kovácsoltvas kapuinak másolata nyolcezer fontot.

A korona ikonikus jelmezei, kellékei és díszletei nagyon keresettek, és a részletekre való különös odafigyeléssel készítik őket a szakemberek. Ez nem csak egy jó lehetőség arra, hogy a magunkénak tudhassuk a mérföldkőnek számító sorozat kellékeit, mivel kizárólag így kerülhet az ember a legközelebb ahhoz az érzéshez, mintha a valódi tárgyakat birtokolná – legyen az a Downing Street 10. homlokzata vagy Diana hercegné eljegyzési gyűrűje

– nyilatkozta Charlie Thomas, a Bonhams UK igazgatója.

A sorozat társalapítója és ügyvezető producere, Andy Harris elmondása szerint a sorozat évadainak forgatása során egy több mint 2500 darabból álló készletet halmoztak fel, amelyben jelmezek, díszletek és egyéb kellékek is vannak. A készítők azt remélik, hogy akár 1 millió fontnak, azaz jelenlegi árfolyamon 432,7 millió forintnak megfelelő összeg is befolyhat az eladásokból. Az aukción az előbb felsoroltak mellett az alábbi relikviák másolata is kalapács alá kerülhet:

az Emma Corrin által alakított Diana hercegné eljegyzési gyűrűje (becsült értéke 2000-3000 font),

Diana hercegné ruhájának másolata, amit akkor viselt, amikor az akkor még herceg Károly hűtlenségéről vallott a tévében (becsült értéke 8000-12 ezer font),

Diana hercegné 1987-es, Jaguar XJ-S típusú autójának mása (becsült értéke 20 ezer font).

Az aukcióra február 7-én kerül sor a londoni Bonhamsban, ezt megelőzően online lehet lecsapni az egyes darabokra január 30. és február 8. között az aukciósház honlapján. Az árverés előtt pedig egy ingyenes kiállítás keretében nézhetik meg a látogatók az összes jelmezt, illetve kelléket, amely főszerepet kap majd az aukción.