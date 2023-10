Heteken belül leleplezhetik a királyi családot?

A korona című, a királyi család életét bemutató széria az elmúlt években a Netflix egyik legnézettebb sorozatává nőtte ki magát. A sikere minden bizonnyal abban rejlik, hogy egy olyan família mindennapjait igyekszik bemutatni, akik ugyan történelmi jelentőséggel bírnak, mégis keveset mutatnak magukból. A brit királyi család tagjaiba már gyerekkoruktól kezdve azt táplálják, hogy ne panaszkodjanak, ne kössenek mindent mások orrára, illetve tartózkodjanak a feltűnősködéstől. Akik pedig az elmúlt években így tettek, a rendszer kivetette őket magából – elég megemlíteni a szigetországban árulónak tartott Harry herceget, vagy II. Erzsébet húgát, Margit hercegnőt, aki egész életében a királynő árnyékában élt.

Tekintve, hogy a Buckingham palota falai mögé kevés eséllyel kukkanthatna be bármelyikünk is, A korona egy jó lehetőséget biztosít a királyi család iránt érdeklődőknek arra, hogy valamivel közelebb érezhessék magukat annak tagjaihoz. Bár érdemes kiemelni, hogy a sorozatban látottak nem felelnek meg teljes mértékben a valóságnak, mivel sok fikciós elem található bennük. Ugyan több esetben is megtörtént eseményekre alapszik, a párbeszédek a képzelet szüleményei. A széria legutóbbi, ötödik évada 1997-ben ért véget, amikor Diana hercegnét meghívták St. Tropez-ba nyaralni Mohamed Al-Fayeddel, azaz a cselekmény időben már közeledik napjainkhoz. A sorozat utolsó, hatodik évada két részre bontva, november 16-án és december 14-én jelenik majd meg a Netflixen, amelyekben már Katalin hercegné is látható lesz.

Napjainkat már nem mutatják be

Bár eleinte azt kommunikálták a készítők, hogy az ötödik évad lesz az utolsó, a sorozat megálmodójának, Peter Morgannek elmondása szerint a cselekményszál kitalálása közben döbbentek rá, hogy olyan gazdag és összetett a család múltja, hogy még egy évad szükségeltetik ahhoz, hogy mindent kellően megismertessenek a nézőkkel. 2016-ban egyébként a Netflix tartalomért felelős vezetője, Ted Sarandos már megemlítette, hogy az eredeti terv szerint hat évad készülne a szériából, ami végül így is történt. A sorozat utolsó évadának forgatása ugyanakkor nem ment zökkenőmentesen, mivel már javában zajlottak a munkálatok, amikor II. Erzsébet szeptember 8-án elhunyt, így kegyeleti okokból abbahagyták a forgatást, majd csak szeptember 22-én kezdték el ismét.

A szereplőgárdát tekintve Diana hercegné szerepét továbbra is Elizabeth Debick játssza, míg az akkor még herceg Károlyt Dominic West, Fülöp herceget Jonathan Pryce, Margit hercegnőt Lesley Manville, Harry herceget Fflyn Edwards, II. Erzsébet királynőt Imelda Staunton, Dodi Fayedet Khalid Abdalla, Mohamad Al-Fayedet Salim Daw, Kamilla hercegnét, vagyis Camilla Parker Bowles-t pedig Olivia Williams fogja alakítani. A jelentések szerint Vilmos és Harry herceget két színész is alakítja majd, előbbi esetében a 15 éves korit Rufus Kampa, a fiatal felnőttet Ed McVey, míg utóbbit Will Powell és Luther Ford játssza. A szériában szintén feltűnik az ifjú Katalin hercegné, akinek szerepét Meg Bellamy kapta. Bár a nézők végigkísérhetik a hercegné Vilmos herceggel való megismerkedését az egyetemen, a történetszál nem fog kiterjedni napjainkig.

Ahogy a készítők kihangsúlyozták, a hatodik évad Diana hercegné utolsó napjait mutatja be 1997-ben bekövetkezett halála előtt, illetve a tragédiát követő eseményeket szintén kivesézik, viszont a baleset pillanata nem lesz látható. A Diana hercegnét játszó Elizabeth Debicki és a Károly herceget alakító Dominic West egyébként nemrég egy interjúban elmondta, a készítők a lehető legérzékenyebben próbálják kezelni a tragikus incidenst és annak következményeit. Míg a sorozat megálmodója, Peter Morgan egy interjúban kiemelte, az, hogy plusz egy évadot kapott A korona, nem jelenti azt, hogy a cselekmények idősávja is kitolódott napjainkig, hanem jobban el tudnak mélyülni a történtekben.

Ennek értelmében pedig például Meghan Markle sem fog már szerepelni a széria utolsó évadában, amelyben a hírek szerint a királyi család életét a 2000-es évekig követik végig. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a készítők az akkor még herceg Károly és a korábban hercegné titulussal rendelkező Kamilla esküvőjét bemutatják majd a sorozatban. Ez az információ egyébként az Anna hercegnőt alakító Claudia Harrisontól származik, aki egy interjú során elmondta, az esküvő volt az utolsó jelenet, amit forgattak. A cselekménynek így legalább 2005-ig kell kifutnia. A Netflix egyébként az alábbi szinopszist hozta nyilvánosságra a sorozat utolsó évadával kapcsolatban:

Diana hercegné és Dodi Fayed kapcsolata virágzik, mielőtt egy végzetes autóútnak pusztító következményei lesznek. Vilmos herceg megpróbál visszailleszkedni az etoni életbe édesanyja halála után, miközben a monarchiának meg kell ülnie a közvélemény hullámát. Arany jubileumához érve a királynő a monarchia jövőjéről elmélkedik, Károly és Kamilla házasságkötésével, valamint egy új, Vilmos és Katalin királyi tündérmeséjének kezdetével kiegészülve.

Újraalkotják a nyaralást

A sorozat forgatásáról már nem egy fotó látott napvilágot, amelyek alapján egyértelművé válik, pontosan milyen eseményeket dolgoz fel a széria. Azt követően, hogy II. Erzsébet temetése után újra elindult a forgatás, képek készültek egy hajón Mallorca szigetén a Diana hercegnét alakító Elizabeth Debickiről, akivel egy jelenetben szerepelt a 15 éves Vilmos herceget játszó Rufus Kampa, illetve az a színész, Fflyn Edwards, aki Harry herceget hozza a filmvásznon. Az előkerült fotókból leszűrhető, hogy a szériában Diana hercegné egy ikonikus öltözékének mását, egy piros ruhát is viselni fog az őt játszó színésznő, amelyet egyik utolsó hivatalos megjelenése alkalmával viselt még 1997 júliusában. Debickit emellett Mallorcán szintén lefotózták Khalid Abdala oldalán, aki Dodi Fayedet játssza. A képek szerint a sorozatban újraalkották a hercegné és Fayed 1997. júliusi nyaralását St. Tropez-ban, amelyen Vilmos és Harry herceg is részt vettek. Anno négyesben kapták őket lencsevégre egy jachton, ami Dodi Fayed apjának, Mohamed Al-Fayednek a birtokában volt. Debickit egy párducmintás fürdőruhában is lefotózták, ami szinte pontosan ugyanúgy fest, mint amit a hercegné viselt az említett nyaraláson.

Három másik fotó is nyilvánosságra került, amelyeken az látható, amint a Vilmos herceg szerepében feltűnő Ed McVey és a Katalin hercegnét alakító Meg Bellamy megkezdik egyetemi tanulmányaikat a St. Andrew's-ban, illetve hasonló képek készültek az intézményben róluk, amint egymás kezét fogják. Az előbbieken kívül a készítők számos más, a királyi családhoz kötődő ikonikus eseményt igyekeztek beleszőni a történetbe, viszont azokról majd csak egy hónap múlva fogja lerántani a leplet a Netflix – általuk pedig tágabb képet kaphatunk arról, milyen hatással volt a szigetországra a nép hercegnéjének tartott Diana halála.

Fülöp herceg a gatyájukat is le akarta perelni

Ahogy a korábbiakban kiderült, A korona már régóta szálka a királyi család szemében. Fülöp hercegnek pedig különösen a bögyében volt a sorozat, mivel egyáltalán nem volt elégedett azzal, ahogy ábrázolták őt a szériában, így azt tervezte, hogy bepereli a készítőket. Különösen a testvérének, Cecília görög hercegnőnek a halálával kapcsolatos jelenetek váltottak ki belőle haragot, ami odáig vezetett, hogy egy ügyvédi irodával konzultált a további lépésekről. A herceg által kifogásolt jelenetek a második évad utolsó előtti részében követhetőek nyomon, amelyek nem teljesen a valóságban megtörtént eseményeken alapulnak, azonban erről nem figyelmeztetett a streamingszolgáltató az epizód elején.

Mint az a sorozatban látható, az akkor 16 éves Fülöp herceg bentlakásos iskolában tanul, azonban rendre bajba keveredik, így végül nem tudja a tanítási szünetet Németországban tölteni Cecília hercegnőnél, aki éppen terhes. A hercegnő végül a herceg iskolai problémái miatt Londonba repül, majd repülőgép-szerencsétlenségben meghal. A temetésén apjuk, András görög királyi herceg még azt is kijelenti:

Te vagy az oka annak, hogy most el kell temetnünk a kedvenc gyermekemet.

A valóságban azonban Fülöp hercegnek semmi köze nem volt a hercegnő halálához. Bár 1937 őszén valóban a férjével, illetve két gyermekükkel együtt zuhantak le egy repülőgéppel, miután a fedélzeten megszülte a gyermekét (az újszülött holttestét mellette találták meg a roncsok között), azonban nem a herceg miatt keltek útra, hanem hogy részt vegyenek Lajos herceg és Margaret Campbell-Geddes esküvőjén. Ahogy azt a királyi család egyik közeli barátja kiemelte, Fülöp herceget nagyon mélyen érintette, hogy ennyire rossz színben tüntették fel az epizódban, holott nyilvánvaló volt, hogy nincs köze Cecília hercegnő tragikus halálához, azonban a sorozatban látottak után többekből válthatott ki ellenérzést a személye.