Molnár Gusztáv őszintén vallott a rehabilitációjáról

A Hot! magazin készített interjút Molnár Gusztávval, aki elmondta: jelenleg napról napra él, és igyekszik jobb emberré válni, mert a múltban sokat hibázott. A színész egy éve vonult be egy rehabilitációs intézetbe Komlón, nem sokkal azután, hogy körözést adtak ki ellene.

„Elértem életem mélypontját. Azt éreztem, nincs tovább, elmentem a falig, ami összeomlott, mögötte pedig ott volt egy szakadék, amibe rettegtem, hogy belezuhanok. Úgy éreztem, nincs más választásom, mint hogy meghaljak. Azt hittem, soha többé nem látom a fiamat, nem állok színpadra, nem találkozom a barátaimmal ” – fogalmazott a Hot!-nak a színész a Bors szemléje szerint, hozzátéve: úgy érzi, hogy most ismét van választási lehetősége az életével kapcsolatban.

A színész ezután beszélt a terápiáról is, amelyen átment.

A legveszélyesebb hazugságaink a személyes igazságainkká válnak. Egy terápián ezek összedőlnek, találkozol önmagaddal, ami nagyon fájdalmas. Rájöttem, hogy nem gondoltam mindent jól. Alkohol-, kábítószer- és kapcsolatfüggő vagyok

– vallotta be, hozzátéve: „Iszonyatosan hosszú ez az út, még nem egy sikertörténet. Rettenetesen magányosnak érzem magam. Az a munka, ami Komlón elkezdődött, még nem ért véget, ebből nincsen kigyógyulás. Életem végéig függő maradok.”

Kitért arra is, hogy fiával egy évig nem is beszélhetett, de most már heti rendszerességgel telefonálnak. Találkozni azonban már két éve nem találkoztak, de most ez is megváltozhat.

„Múlt héten voltam gyámügyön, ahol megszületett a döntés: két év után találkozhatok a fiammal. Nagyon félek ettől, mert tényleg sokáig nem láttam […] fájdalmas felismerés volt, hogy nem voltam jó apa. Tudom, hogy még lehetek az. Függőként nem tudtam megadni neki azt a biztonságot, amire szüksége van. Jelenleg tehát nincs semmim, de visszakaptam mindent.”

Egyik napról a másikra élek, de a lényeg, hogy élek. Most jólesik megszagolni egy paradicsomot, sétálni egy jót, elmenni edzeni vagy egy könyvesboltba. Nem ünneplek külön hónapokat, hanem amikor este lefekszem aludni, és aznap nem fogyasztottam semmilyen szert, hálás vagyok, hogy sikerült

– foglalta össze Molnár Gusztáv.