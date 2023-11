Sebestyén Balázs is reagált Istenes Bence és Rácz Jenő vitájára

Vasárnap csap össze a Sztárbox legújabb adásában Istenes Bence és Rácz Jenő. A műsorvezetőnek rengetegen drukkolnak, és ezt meg is osztotta Instagram-oldalán, ami azonban hatalmas botrányt robbantott ki körülötte. Istenes ugyanis csak később vette észre, hogy nagy számban láthatóak olyan kommentek posztján, amik rasszista megjegyzésekkel illetik a sztárséfet.

Balázsék műsorában beszélt csütörtök reggel Istenes Bence, akit arról kérdeztek, hogyan is követhetett el ilyen „bődületesen nagy hibát”. Sebestyén Balázs megjegyezte azt is, nem gondolná, hogy Istenes Bencének rasszista nézetei lennének, de ez egy bődületesen nagy hiba volt szerinte. Több olyan kommentre is felhívta a figyelmet, ami nem fér bele.

Ez hogy futott át rajtad? Neked nagyon jók az intuícióid, és tudom, hogy neked ez általában nem fér bele

– tette fel kérdését Sebestyén.

Istenes Bence ugyanis egy olyan kollázst posztolt Instagramjára, amin az őt biztató rajongók kommentjei szerepeltek, az azonban elkerülte figyelmét, hogy azok sértő, néhol még rasszista megjegyzésekkel is illetik Rácz Jenőt.

A bejegyzést állítása szerint egy órával a posztolás után eltávolította, azonban az mégis eljutott a sztárséfhez, aki reagált is a képre:

Ennél jobban nem írhatja le a szememben önmagát senki sem, ez igazán elmondja, hogy ő milyen ember. És hiába mondja, hogy nem ő írta ezeket a dolgokat, ő kiválogatta, kollázsba tette azokat.

Istenes Bence többször is bocsánatot kért, Sebestyén Balázsnak pedig azt válaszolta,

figyelmetlen voltam. Tényleg távol áll tőlem az ilyen. Én azt sajnáltam, hogy ebből ügyet csináltak. Kicsit azt érzem, Istenes hibázott, figyelmetlen volt, akkor most ugorjunk rá, végre elkövetett egy hibát. Vádoljuk meg valami olyannal, ami nem igaz! Kicsit erről szól, nekem ez esett rosszul. Hazajöttem, és azon gondolkodtam, miért kaptam ezt a Jóistentől.

Hozzátette, a helyzetet ugyan igazságtalannak érzi, „de Beckhamhoz, vagy Szoboszlaihoz hasonlóan ebből csak erőt merít”. A műsorvezető azt is kiemelte, továbbra is nagyon keményen edz és hisz abban, hogy „a szeretet energiájával fog győzni, mert annál nincs erősebb”.

A 24.hu az RTL-t is megkereste az üggyel kapcsolatban akik így reagáltak: „Az RTL Magyarország értékeivel nem összeegyeztethető a kirekesztés és a gyűlöletkeltés. Istenes Bence figyelmetlenül járt el a kirekesztő tartalommal bíró komment megosztásakor. Gondatlanságáért elnézést kért, és a bejegyzést eltávolította. Az ügyet ezzel lezártnak tekintjük.”