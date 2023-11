Bírja a pofont a kis Schobert, a Sztárbox csak a kezdet volt

Az Üllői út 66/A szám alatti edzőtermet, a Fradi Fight Club amatőr ökölvívóinak otthonát nehéz lenne összetéveszteni a Vigadóval vagy a Párisi udvarral; a Nyócker szívében vagyunk, az Üllői út és a Leonardo da Vinci utca sarkán épült bérház földszintjén. Odabent a boksztermeket belengő, átható izzadságszag terjeng, de nincs ebben semmi meglepő, senki sem számít Dior- vagy Givenchy-aromára az efféle létesítményekben. Csattognak a kesztyűk, püfölik egymást és a fedeleslabdát, a bokszzsákot, surrog az ugrókötél, Veres László, a főnök sztentori hangja betölti a termet, a tanítványok – a legfiatalabb nyolc-tíz éves lehet, a fiatal anyuka az előtérből figyeli a csemete mozdulatait –, fiúk, lányok egyaránt isszák a világbajnok Kótai Mihály egykori mesterének és menedzserének szavait.

Csattognak a kesztyűk, hullanak a pofonok

A szurkolói klub nem összetévesztendő az FTC népligeti edzőtermével, kissé bonyolult a kapcsolat a nagy egyesület és a Fight Club között, mert például itt is edzenek az FTC igazolt sportolói közül. De mindegy is, a lényeg az elszántság, az elhivatottság és a bunyó szeretete.

Kissé korábban érkeztem a megbeszélt időpontnál, de sebaj, legalább van időm ismerkedni a környezettel. Szóba elegyedek az egyik bokszanyukával, aztán nyílik az ajtó, és belép régi ismerősöm, Hidvégi Gyuri, a több mint két évtizeddel ezelőtti birminghami junior-Európa-bajnokság középsúlyú ezüstérmese, majd később cirkálósúlyú profi világbajnok, akivel a 2003-as bangkoki felnőtt-vb óta tartom a baráti kapcsolatot. Annak idején még utánképzésre is egy csoportba kerültünk, hiszen volt egy időszak, amikor fatális félreértések sorozata következtében a gépkocsivezetői engedélyünk nem a mi birtokunkban volt, hanem a rendőrségében...

Gyuri amellett, hogy nemzetközi minősítésű bokszbíró és pontozó, kiváló edző is, konkrétan annak a 18 éves fiatalembernek az edzője, akinek a kedvéért eljöttünk a Fradi Fight Clubba; ifjabb Schobert Norberté.

Azé a Schobert Junioré, akit a közelmúltban láthattunk az RTL Sztárbox produkciójában, és aki vitán felül a legszínvonalasabb meccset vívta a negyeddöntők közül, és bár egyhangú pontozással alulmaradt, hatalmas küzdelemre kényszerítette a rutinosabb, komoly bokszmúlttal rendelkező, képzettebb ellenfelét. No és a 18 éves srác, a produkció legifjabb résztvevője annyira beleszeretett ebbe a férfias sportágba, hogy a korábbinál is nagyobb lendülettel folytatja az edzéseket, nagy terveket forgat a fejében, olyan bunyós akar lenni, aki nyomot hagy maga után a sportág történetében.

Belép a Sztárbox hőse

A megbeszélt időpontban újra nyílik az ajtó, és belép egy szőke, markos fiatalember, akit persze azonnal felismerek, ő Schobert Norbert Jr. Illedelmesen köszön, természetesen magázza az évtizedekkel idősebb riportert, majd az előírásszerű bemutatkozást követően beszalad az öltözőbe, hogy felöltse edzésszerelését.

Amikor kijön az öltözőből, elcsodálkozom, milyen izmos, jó felépítésű, vérbeli sportemberrel állok szemben, persze gyorsan kiderül, nagyon komoly sportolói előélet és felkészülés áll mögötte.

„Július elején határoztam el, hogy elindulok a Sztárboxon a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban – mondja Norbi, aki nagyon nem szereti, ha Norbikának szólítják, végtére is nem egy kisfiúról, hanem egy meglett fiatalemberről beszélünk. – Azt megelőzően legfeljebb három edzésen voltam Gyurinál, amúgy hobbiszinten, no és korábban vízilabdáztam. Meg aztán rendszeresen kondizom, súlyzózok.”

Dagadó izmok, egyenes tekintet

Ami, mondjuk, meg is látszik, profi sportolóra emlékeztető felépítésű a srác, talán még egy kicsit túl izmos is ahhoz, hogy bunyós legyen.

Természetesen az Istenes Bence elleni összecsapás a beszélgetésünk apropója, Norbi végig bírta a négyszer két percet a jóval rutinosabb, képzettebb ellenféllel szemben, dacára annak, hogy a második menet elejétől vérzett az orra, és egyszer számoltak is rá. Megkérdem, jogos volt-e Istenes győzelme.

„Előzőleg soha nem láttam bokszolni Bencét, nem tudtam, hogy mire számítsak. Azt persze tudtam, hogy régóta bokszol, nyilván képzettebb nálam, hat-hét éve bunyózik. Én nem tartom magamat vesztesnek, nekem nem ez volt az utolsó meccsem, én szeretném folytatni, úgy tervezem, ez csak a kezdet volt. És nagyon örülök annak, hogy idáig eljutottam a fejlődésben, hogy jó meccset tudtam vívni Bencével.”

Norbi már a felkészülés első napján elhatározta, bármi lesz is a Sztárbox eredménye, ő folytatni fogja, belevág az amatőr és a profi karrierbe, párhuzamosan akarja művelni mindkettőt, és ha még nem is az idein, mert az december közepén lesz, de a 2024-es országos bajnokságon mindenképpen el akar indulni középsúlyban.

A ringben kinyílik előtte a világ

Amikor megkérdezem, mi ragadta meg a bokszban – ahogy megannyi történelmi személyiséget is báró Wesselényi Miklóstól Jack Londonon át Ernest Hemingwayig vagy éppen Jean-Paul Belmondóig –, hirtelen fellelkesül:

Amikor felhúzom a kesztyűt, úgy érzem, kinyílik előttem a világ!

Persze az ökölvívás küzdősport, kapnak is, adnak is a küzdő felek. Vajon nem sajnálja Norbi az ellenfelét?

„Dehogy sajnálom, ők se sajnálnak engem. Én minden meccset játéknak fogok fel, a Sztárboxban is úgy léptem a ringbe, hogy ez most nem vérre megy, ellenkezőleg: tudtam élvezni a küzdelmet.”

Azért a Sztárbox szervezői vigyáznak az amatőr küzdőkre, a kesztyűk nagyobbak a megszokottnál, 14 unciásak, miközben az amatőröknél 10 és 12 unciás kesztyűkben bunyóznak, a súlycsoporttól függően. (A közhiedelemmel ellentétben minél nagyobb a kesztyű, annál jobban védi egyfelől a bunyós fejét, másfelől a kezét, hiszen a kézközépcsontok könnyen törnek a nagy erejű ütéstől.)

Azért a 14 unciás kesztyűvel is lehet jókora ütéseket kapni, ami alkalomadtán meg is rendíti az embert.

„Én is kaptam egy ilyen jobbkezest az első menet végén, állcsúcsra, azt megéreztem, számolt is rám a bíró – mondja Norbi. – Egy kicsit el is ment a kép, de pár másodperc múlva visszajött. Nem kerültem padlóra, talpon maradtam, de tényleg volt egy nagy szédülés. Aztán egyszer elcsúsztam, de az nem ütéstől volt.”

Ütésálló tinédzser

A kívülálló első kérdése, amikor egy bokszolóval beszélget, nagyon logikus: vajon fájnak-e az ütések? Úgyhogy Norbitól is megkérdezzük.

„Érdekes, hogy bírom az ütéseket, nyilván Gyuri nem arra tanít az edzéseken, hogy odategyem a fejemet, hanem megpróbálja belevinni a bokszba a művészetet, és arra tanít, hogy elkerüljem az ütéseket. De hát az éles meccset nem lehet megúszni bekapott ütések nélkül. Szerintem nekem jó a védekezésem, de persze még fejlesztésre szorul. Hogy mi az erősségem? Mindvégig tiszta tudok maradni, jól összepontosítok, és az állóképességem is jó.”

Norbi kiegészítő sportokat is űz, sokat fut, és újra el akar kezdeni teniszezni, mert a labdajátékok fejlesztik a bokszban olyannyira fontos egyensúlyérzéket. Aztán idővel jöhet az „igazi”, versenyszerű ökölvívás is. Merthogy ez a cél.

„Kezdetben amatőrversenyeken szeretnék indulni, persze ahhoz le kell tennem a minimumvizsgát, és csak azután kaphatok versenyengedélyt. És idővel jöhetnek a profi meccsek is, de minden attól függ, hogy Gyuri, az edzőm hogy látja a lehetőségeimet. Hosszú távon is őt képzelem el az edzőmnek.”

A fiatal bunyós a 2024-es országos bajnokságon már elindulna, de még azt megelőzően szeretné kipróbálni magát hivatalos mérkőzésen.

A határ a csillagos ég

No és a határ a csillagos ég? – kérdezem.

„Az biztos, nem akarok megállni, feszegetni akarom a határaimat, hiszen a Sztárboxra is azért jelentkeztem.”

Hidvégi György régi motoros a szakmában, ha ő elvállalta ifjabb Schobert Norbert edzéseit, akkor feltétlenül látnia kellett valamit a 18 éves srácban. Ő úgy emlékszik, kicsit korábban kezdték el a közös munkát, mint ahogy Norbi említette.

„Május 31-én kezdtük el a felkészülést, 124 edzésünk volt, azaz 248 órányi tréning. Mindig két órát edzettünk, és az utolsó három hónapban kettőztünk. Előtte napi egyet edzettünk, bár meg kell mondanom, hogy már január–februárban volt nálam tíz edzésen, amikor az alapokat nagyjából megtanítottam neki.”

Norbi egyébként évekkel korábban már beleszagolt a kick-boxba, ami azért egészen más, mint az ökölvívás, például az alapállás is jóval szélesebb, hiszen stabil egyensúlyi helyzetből kell indítani a rúgásokat. Ami természetesen hiányzik az ökölvívás fegyvertárából. Többen meg is jegyezték, akik látták a Sztárboxot, például Veres László vagy Csötönyi Sándor, a szövetség korábbi elnöke, hogy Norbinak szűkítenie kellene az alapállását, hogy gyorsabban tudjon reagálni az ellenfél akcióira.

„Ez így van, mi is ezen vagyunk – mondja Hidvégi. – Egyébként nyolc évig teniszezett is, ami egyáltalán nem baj, jót tesz a mozgáskoordinációnak. De most csak a boksz és a tanulás létezik számára. Levittem a Fradi népligeti termébe is Bedák Paliékhoz, ahol komoly bunyósokkal kesztyűzött, és nagyon ügyesen mozgott. Norbi bírja a pofont, kapott is, meg adott is, sokkal többet mutatott, mint a Sztárboxban, ahol talán nem bízott eléggé önmagában. Pedig idéztem neki Cus D'Amato, Mike Tyson legendás edzője mondását, aki szerint a boksz nyolcvan százalék mentalitás és húsz százalék fizikum.”

Hiába volt erősebb Norbi fizikumban, mint Istenes Bence, az ellenfél a hatalmas önbizalmával legyőzte. Hidvégi szerint sok mérkőzést kell vívnia Norbinak ahhoz, hogy tisztában legyen önmagával, a tudásával. Az edző tavaszra tervezi tanítványa bemutatkozását, most úgy tűnik, hogy egy profimeccsel. De az sem kizárt, hogy előtte vív egy amatőrmérkőzést.

„Rohamos Norbi fejlődése, a Sztárbox óta is sokat javult – dicséri tanítványát a mester. – Nagy kő esett le a szívéről a Sztárboxszal, mert azért előtte egy kicsit szorongott. Most akkora becsvágy tombol benne, hogy még nekem kell visszafognom, nehogy túleddze magát. Nem arról beszél nekem, hogy este lemegy a Gozsdu-udvarba a haverokkal, és megiszik egy Bambit, hanem azt kérdezi tőlem, hogy elég-e, ha csak hét kilométert fut este, és utána egy órát erősít? Nemhogy elég, hanem sok is...”

Nem ártana egy csipetnyi csibészség

Norbi szeptemberben töltötte be a tizennyolcat, Hidvégi szerint az utolsó pillanatban van ahhoz, hogy belevágjon az ökölvívásba. Persze ha azt nézzük, Rocky Marciano, az egykori veretlen nehézsúlyú világbajnok 23 évesen húzott először kesztyűt, Francis Ngannou, aki a múltkor majdnem kiütötte Tyson Furyt, pedig 27 évesen ismerkedett meg a sportággal.

Hidvégi szerint Norbi pont fordítottja a legtöbb bunyósnak, akit az utca nevelt. A 18 éves srác burokban nőtt fel, otthon mindent megkapott jómódú szüleitől, és éppen ezért az egészséges csibészség, a vagányság hiányzik belőle, túlságosan is jó gyerek, túlságosan becsületes, szerény, visszafogott.

Ami a ringben nem biztos, hogy előny. Hej, ha egy kicsit dörzsöltebb lenne! Akkor tényleg a csillagos ég lenne a határ.

(Borítókép: Ifj. Schobert Norbert 2023. november 16-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)