Russell Crowe-t a halálba küldte, félkegyelmű bohócból lett Napóleon

A világtörténelem egyik legmeghatározóbb, legvitatottabb, és egyben egyik legalacsonyabb vezető személyét viszi mozivászonra a Napóleon című filmdrámában Joaquin Phoenix, aki legutóbb az elmeháborodott, agresszív Joker bőrébe bújva kápráztatta el a filmek szerelmeseit. De vajon ki tud lépni a szomorú bohóc sikerének árnyékából? Mindezt ugyan mindenki csak a francia császárról készült film megtekintését követően tudja eldönteni, a popcorn és kólahegyekre melegítve mai kvízünkből a színészt is mindenki megismerheti kicsit közelebbről. Tesztelje tudását ön is!

Hollywood egyik legzseniálisabb színészének tartják, mégis hosszú út vezetett Joaquin Phoenix számára a hőn áhított Oscar-díj elnyeréséig, amelyet végül közel 30 évvel profi karrierje kezdetét követően, a 2019-es Jokerben nyújtott alakításáért vehetett át – a csütörtökön a nagyközönség számára is bemutatott Napóleon-film főszerepét eljátszva pedig a szakavatott szemek szerint szintén eséllyel pályázhat egy újabb elismerésre.

Pedig korántsem volt könnyű fiatalkora, a fájdalmaiból a filmvásznon is sokszor merítő Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjas Phoenixnek. A színész 1974. október 28-án látta meg a napvilágot Puerto Rico fővárosában, San Juanban Joaquin Rafael Bottom néven, egy ötgyermekes család harmadikjaként. Szülei ugyan már az Egyesült Államokban születtek, ám felmenőik között többféle nemzetiség is megtalálható volt, emiatt nem is meglepő, hogy már hároméves korában az egész család újra Észak-Amerikába költözött – ekkor vették fel a Phoenix nevet a főnixmadárra utalva.

Ez a fajta újjászületés valóban egyfajta új lehetőséget nyitott meg Joaquin Phoenix számára is, aki mindössze nyolcéves volt, amikor első szerepét megkapta; bátyjával, Riverrel szerepelt a televízióban előbb a Seven Brides for Seven Brothers, majd az ABC Afterschool Specials című sorozatának egy-egy epizódjában. Utóbbiért mindkettőjüket a fiatal színészeknek járó Young Artist Awardra jelölték. A filmvásznon az Űrtábor című tudományos-fantasztikus kalandfilmben debütált. Egy évvel később már főszerepet kapott a Russkies című drámában, amelyben húga, Summer is játszott.

Hiába tűnt azonban úgy, hogy élete és karrierje sínen van, magánéletében csapás csapást követett, emiatt egy időre a színészkedéssel is felhagyott. Szülei elváltak, Joaquin az apjával tartott, és együtt beutazták Mexikót és Dél-Amerikát, majd 1993-ban testvére a kezei között halt meg túladagolásban, elvesztése pedig annyira megviselte, hogy újabb egy évre eltűnt a teljes nyilvánosság elől.

Ezen időszakából sokszor merít alakításai során – az érzelmes, tragikus jelenetek során elmondása szerint sokszor idézi fel az őt ért traumákat, hogy hitelesen vihesse vászonra a kívánt érzelmeket.

Szerencsékre a tragédiák nem árnyékolták be a karrierjét, a kezdeti nehéz időszakot követően a Gladiátor című film hozta meg számára az igazi áttörést – amelyben kegyetlen trónbitorlóként küldte volna halálba a Russell Crowe alakította főhőst –, majd a Hotel Ruanda és A nyughatatlan című filmekkel biztosította be a helyét a filmipar felső polcán.

Napjaink egyik legnagyobbra tartott színészévé mégis a 2019-es Joker című film kegyetlen, szociopata félkegyelmű bohócának eljátszása tette, a karakter pedig néhány tulajdonságban még hasonlít is a komplexusos francia császárhoz, ennek ellenére vélhetően mégis teljesen másik arcát láthatjuk majd Phoenixnek a történelmi alkotásban.

Arról a spoilerezés elkerülése végett ugyan nem szeretnénk többet elárulni, hogy milyen alakítást nyújtott Phoenix Bonaparte Napóleon bőrébe bújva, a mozifilmre egy, a színészről készült kvízzel hangolódunk. Tartson velünk, tesztelje tudását ön is!