Egy egész város fesztiválhelyszínné alakul, még titok néhány húzónév

A város vezetésének és a szervezőknek hosszú távú tervei vannak a SopronFesttel, 2024-ben már az idei látogatószám duplájára számítanak, miközben deklarált céljuk egy emberi léptékű fesztivál – írják közleményükben a szervezők. Hazai és nemzetközi sztárok, rengeteg podcastbeszélgetés, kortárs képzőművészet, gasztronómia, mozi és túrák: ünnepi programsorozat utcákon és tereken – címszavakban erről szól a II. SopronFest, amelyen két olyan hazai produkció is szerepel, amelyek az év első felében csak Sopronban koncerteznek. A jegyelővétel december 2-án indul a www.sopronfest.hu oldalon.

A 2024-es SopronFest programjának gerince már elérhető az urbán fesztivál honlapján. A fő helyszín a Lővérek, ahol május 17-től három napon át a legfontosabb hazai fesztiválkedvencek lépnek színpadra. A most közzétett line-upban szerepelnek egyelőre titkos hazai headlinerek, akik a SopronFesten exkluzív fellépést vállaltak, az ő nevükre a következő hetekben derülhet fény. A Lővérek megnövelt területen, az erdő szélén felépített szabadtéri és fedett helyszínekkel várja a 2023-as látogatószám dupláját. A szervezők hangsúlyozzák:

Emberi léptékű fesztivál megteremtése a cél, ahol a soproniak és a más városokból érkező turisták is jól érezhetik magukat.

A soproni borászokat felvonultató Poncichter Negyed mellett új helyszín a Secret Garden a Lővérek völgyében.

A nemzetközi mezőnyből a Kruder & Dorfmeister páros és Alle Farben részvétele már biztosra vehető, a hazai fellépők között pedig többek között a Bagossy Brothers Company, a ByeAlex és a Slepp, Curtis, Dzsúdló, a Follow the Flow, Majka, a Tankcsapda, T. Danny, a Quimby, Rúzsa Magdi és a Valmar is a SopronFest most közzétett programjában szerepel. Beton.Hofi pedig egy egész éjszakán át tartó „Citromale Gang találkozóval” készül, sok baráti fellépő részvételével. A kedvezményes jegyelővétel december 2-án indul. A Soproni Egyetem nevét viselő diákbérlet korlátozott számban elérhető, ezzel a lehetőséggel bárki élhet, akinek érvényes diákigazolványa van.

Az egész várost megmozgató kínálat részeként már egy héttel korábban, május 11-én elindulnak a programok, amelyek 10 napon át tucatnyi helyen várják a vendégeket: éttermekben, kávézókban, klubokban, utcákon és tereken. A Telekom PodcastFest keretében a legismertebb hazai podcastek házigazdái és ugyancsak népszerű vendégeik érkeznek öt soproni helyszínre.

A beszélgetős kínálat olyannyira színes, hogy ByeAlex, Dombóvári István, Fábry Sándor, Hajós András, Hevesi Krisztina, Kadarkai Endre, Kende-Hofherr Krisztina, Tóth Gabi, Ördög Nóra, Radnai Péter és Zacher Gábor mellett még Áder János is elfogadta a szervezők felkérését. A volt köztársasági elnök a Kék Bolygó podcast házigazdájaként érkezik Sopronba. A mesterséges intelligencia szerepét érintve pedig Tari Annamária, Szabó Béla, Nánási Pál és Weiler Péter találkozik a Soproni Egyetem kertjében.

Kiemelt téma a Ne nézz félre! kampány, amely keretében az UNICEF szakértőivel és neves művészekkel az iskolai bántalmazás, a bullying kérdéséről beszélgetnek.

A művészeti programok a város tereire is beköltöznek. A Liszt Központban kortárs művészek csoportos kiállítása lesz látható, mások mellett Bereczki Kata, Bukta Imre, Ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Sibitka Anna és Weiler Péter műveiből, az alkotók pedig a hűség jelképét, hatalmas, szív alakú installációkat készítenek Sopron utcáin, a közönség szeme láttára.

A gasztronómiai programokról, illetve a Fő téri és más helyszíneken zajló koncertekről, eseményekről december 14-én, a hűség napján adnak hírt a SopronFest szervezői.

„A SopronFest már első alkalommal is valódi ünnepként volt jelen a városunk életében. Örülök, hogy a Pro Urbe díjas szervezőpáros, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert, valamint a fő szervező, Váncza Panna elfogadta a város felkérését, és velük együtt dolgozhatunk azon, hogy hosszú távon is egy izgalmas, tartalmas turisztikai esemény otthona lehessen Sopron. Ebből a szervezői munkából a soproni vendéglátók, szolgáltatók és polgárok is kiveszik a részüket, ezzel is bizonyítva, hogy Sopron egy valóban vendégszerető fesztiválváros” – mondta el Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.

(Borítókép: SopronFest Fotó: Papajcsik Péter / Index)