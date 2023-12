Megjelent Beyoncé koncertfilmje, igazi sztárparádé volt a premieren

Beyoncé koncertfilmjének premierjén mindenki részt vett a sztárvilágból, aki csak számításba jöhet. Elsőként Blue Ivy, az énekesnő kislánya mutatkozott a vörös szőnyegen, aki a Renaissance turné egyik ikonikus alakja lett lehengerlő tánctudásával.

Blue Ivy and Beyoncé my power dance renaissance 2023 world tour meme vid reaction video / “ARRIBA” by Ateez as bgm OUT DECEMBER 1ST 2PM KST pic.twitter.com/oPVb9vly9Z — 1024 reaction videos (@ATZreactionvids) November 23, 2023

Taylor Swift is tiszteletét tette a vetítésen, akinek szintén idén jelent meg Eras Tour című koncertfilmje, amire ő is meghívta Beyoncét − írja a BBC.

A Destiny's Child − mely lánycsapatnak régebben Beyoncé is tagja volt − egykori énekese, Michelle Williams is meghívást kapott a premierre, valamint a közkedvelt színésznő, Blake Lively és a nemrég felbomlott Little Mix lányegyüttes énekese, Leigh-Anne Pinnock is.

Uncle Johnny emlékére

A világhírű énekesnő koncertfilmjét 10 országban vették fel, így a készítők bemutathatják Beyoncé és csapata több száz jelmezét, kreatív munkálatait, és rengeteg kulisszatitokra is fény derülhet.

Többek között a filmben világossá válik, az énekesnőnek tényleg családja a mindene, ugyanis az egyik jelenetben az látható, hogy kislánya elveszti egyik fogát, ami a teljes turnécsapat munkáit leállítja, mivel Beyoncé mindent félrerak, hogy lányával törődhessen.

Egy megható részletet is megtudhatunk az énekesnő életéből. Édesanyja meséli egy jelenetben, hogyan segítette Uncle Johnny felnevelni gyermekeit (köztük Beyoncét is), és hozzáteszi, az énekesnő house és disco imádata is nagybátyjától ragadt rá.

Beyoncé a december 1-jei premieren elmondta, nagybátyjának emlékére ajánlja koncertfilmjét.