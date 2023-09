Két különleges esküvői ruhát is választott a nagy napra.

Most már valóban hivatalos a hír, összeházasodott Joey King és Steven Piet rendező. Erről először egy hete számolt be a People magazin, egy közeli forrásra hivatkozva arról írtak, a 24 éves színésznő és nála 8 évvel idősebb párja Mallorca szigetén, egy szűkkörű ceremónián mondta ki a boldogító igent.

Az ifjú házasok, illetve a Vogue tematikus kiadványa, a Vogue Wedding most fotókat is közölt a nagy napról. King két gyönyörű, különleges ruhát viselt az esküvőjén, amelyet valóban igazán mesés helyszínre, egy spanyolos „A nagy Gatsby-stílusú” villába álmodtak meg. Ráadásul úgy tűnik, sztárfellépőt is sikerült szerezniük: a fotósorozat egy képén az épp mikrofon mögött álló Sabrina Carpernter is felbukkan, aki barátnője oltárhoz vezető útja alatt énekelt.

„Felejthetetlen pillanat volt, amikor az oltárnál kinéztünk az összes barátunkra és családtagunkra. Tökéletesen a jelenben éreztük magunkat, és valódi varázslat volt elmerülni a részletekben” – mesélte a lapnak a Csókfülke sztárja.