Véget ért a viharos románc: Dua Lipa ismét szingli lett

A 28 éves énekesnő néhány hónapja, idén márciusban jött össze a 42 éves Romain Gavrasszal, de – a bulvársajtó szerint – a románcuk meglehetősen viharosnak bizonyult.

Most a The Sun számolt be arról, hogy már nincsenek együtt. A lap szerint

a szakítás hátterében elsősorban az áll, hogy Dua Lipa most a karrierjére akar fókuszálni.

Az énekesnő harmadik albuma a közeljövőben jelenik meg. A The Sunnak egy, a kettejük kapcsolatára rálátó forrás azt mondta: a nyáron még nagyon szerelmesek voltak egymásba, de azóta a kapcsolatuk hullámvölgybe érkezett – nem utolsósorban azért, mert Dua Lipa a karrierjét helyezte a kapcsolatuk elé. Ezért a pár végül inkább úgy döntött, hogy békében elválnak, mielőtt még jobban elmérgesedne a viszonyuk.

Romain úgy vélte, hogy Dua egyszerűen munkamániás. Ő viszont nem tervez lelassítani semmi vagy senki kedvéért

– mondta a lap forrása. A párt novemberben még legalább egy alkalommal együtt látták nyilvánosan.

Erről szólhat az új albuma

A Daily Mail szerint Dua Lipa a készülő harmadik albumáról nemrég nyilatkozott a US Radiónak is, és azt mondta: a lemez dalai „nagyon személyes” témákról fognak szólni, többek közt a randizásról és arról, hogy miként bizonyosodhat meg valaki arról, hogy tényleg a szerelme-e „az igazi”.

„Először a szingliség alatt különféle érzéseken mész keresztül. Az még a megértésről szól. Megérted, hogy mit akarsz, mire van szükséged, és mit érdemelsz meg. Aztán a szingliség meghatározása után lehet továbbmenni egy esetleges új kapcsolat felé. Majd a kapcsolat kezdeti időszakában ismerjük meg az igazságot arról a bizonyos valakiről – hogy ő-e az igazi, vagy sem. Vagy hogy egyáltalán kicsoda ő” – fogalmazott az énekesnő, aki a Sziget Fesztiválon is nagy sikert aratott tavaly.

(Borítókép: Dua Lipa és Romain Gavras 2023. május 20-án. Fotó: Stephane Cardinale – Corbis / Getty Images Hungary)