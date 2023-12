A megélhetésért betört, majd egy állatot is szétmarcangolt a sötétség hercege

A meglehetősen vad és sosem nyugvó életmódja ellenére immáron 75. születésnapját ünnepli a rock és a metálzene ikonikus alakja, Ozzy Osbourne. A jeles nap alkalmából az énekest kvízzel köszöntjük, amely kitöltésével ön is megtudhatja, miért került rács mögé az előadó, ahogyan azt is, hogy mivel keltett hatalmas felháborodást a sötétség hercege, azaz a The Prince of Darkness.

Korábbi függőségei és betegsége miatt már többször is felreppent az elmúlt években olyan álhír, amely Ozzy Osbourne haláláról számolt be, azonban mint tudjuk, akinek halálhírét keltik, az sokáig él – így a rock- és metálzene legendás alakja is, aki ma a 75. születésnapját ünnepelheti.

Ozzy Osbourne 1948. december 3-án született az angliai Birminghamben. Már tizenéves korában vonzotta a színpad és a szereplés, ekkor még kisebb színdarabokban mutatta meg tehetségét. Az iskolában azonban nehézségei akadtak, így 15 évesen úgy döntött, inkább belekóstol a munka világába. Kezdetben segédmunkásként és vízvezeték-szerelőként dolgozott, ám ebből sosem tudott megélni, így a bűnözés is megjelent az életében – rövid ideig börtönben is ült. Ráadásul mindig is azt érezte, kilóg az átlagemberek sorából, így – mint sok korabeli fiatal – ő is a zene által igyekezett lázadni, és kifejezni önmagát.

Ezt igencsak jól tette, ugyanis az 1968-ban alapított Black Sabbath zenekarának köszönhetően hamarosan elismert énekessé vált, alakját pedig talán a kemény stílus kedvelőinek táborán kívül sem kell különösebben bemutatni senkinek.

A banda frontembereként jelentős szerepe volt a heavy metal műfaj megszületésében, egyedi hangja és látványos színpadi jelenléte pedig örök helyet biztosít neki a rockikonok sorában.

Az évek során egyre inkább megjelenő sötét színpadi imidzse mögött ennek ellenére egy sokoldalú és gyakran humoros egyéniség bontakozott ki. A zenekar kezdeti sikerei viszont hamar alább hagytak, emiatt dobbantott, és saját hírnevét kihasználva bandát alapított, és szólódalokat is kiadott.

A botrányok ezt követően sem csillapodtak körülötte, függőségével, balhés színpadi megnyilvánulásaival gyakran került a bulvárlapok címlapjára. A rivaldafényt meglovagolva családi élete is mélyen beépült a köztudatba, részben a televíziós valóságshow-juk, a The Osbournes révén. Ozzy Osbourne ezzel nem csupán a zenei világban, hanem a szórakoztatóiparban is hagyományt teremtett, a neve örökre összefonódik a rockzene történetével.

Négy évvel ezelőtt Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála, ám a betegség és korábbi „Élj a mának!” életmódja ellenére jól van, ma pedig már a 75. születésnapját ünnepli – mi ezúttal egy kvízzel köszöntjük fel az énekest. Tesztelje tudását ön is!