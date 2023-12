Árpa Attila a ringből üzent Istenes Bencének, a show-t Rácz Jenő vitte el

A múlt heti izgalmak után, amit elsősorban Rácz Jenő és Istenes Bence egymásnak feszülése okozott, a Sztárbox második elődöntője jóval nyugodtabban zajlott. A versenyzők közül női könnyűsúlyban Nyári Dia és Dobos Evelin, férfi középsúlyban Molnár Áron és Józan László, férfi nehézsúlyban pedig Árpa Attila és Pintér Tibor Tenya szállt ringbe december 3-án a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. Voltak azért meglepő pillanatok: egy ponton Rácz Jenő is megjelent a szorítóban, Árpa Attila pedig a meccs után Brasch Bencének, Istenes Bencének és az édesapjának is üzent.

Második elődöntőjéhez érkezett vasárnap este az RTL-en futó Sztárbox bajnokság. A 18 év után leporolt és megújított formátumot hétről hétre nagy érdeklődés övezi – ki ne lenne kíváncsi arra, hogy a különböző területekről berántott celebritások a komfortzónájukból kimozdítva hogyan teljesítenek a ringben? Nemcsak a képernyők előtt, hanem a helyszínen is mindig sokan szurkolnak, a műsorvezetők – Szujó Zoltán, Héder Barna és Csobot Adél – pedig a nézőtéren helyet foglaló hírességeket is rendre megszólaltatják. Ezúttal Ganxsta Zolee is a szorító mellől követte a mérkőzéseket, aki 2005-ben a Sztárbox első kiadásának szereplőjeként Rékasi Károlyt kiütötte. Ez egy emlékezetes mérkőzés volt, aki lemaradt róla, alább visszanézheti.

Ganxsta azt is elárulta, hogy Árpa Attila szurkolótáborát erősíti, aki – miután az első adásban Nagy Ervint legyőzte – a második elődöntőben Pintér Tibor Tenyával kesztyűzött.

Molnár lesújtott, de a show-t Rácz Jenő vitte el

A vasárnapi eseményen elsőként Molnár Áron és Józan László lépett ringbe. Ők is üzengettek egymásnak előzetesen a közösségi médiában, de náluk nem fordult botrányba a szájkarate úgy, mint a múlt héten Rácz Jenő és Istenes Bence között, akik szerencsére azóta már rendezték a nézeteltéréseiket. Molnár és Józan eleve barátok, és a mérkőzés előtt hangsúlyozták: olyan meccset akartak vívni, amit lehetőség szerint mindketten megúsznak sérülésmentesen. Az előzetes tippek alapján egyébként a többség Molnár Áron győzelmét várta, a papírforma pedig bejött: Józan Lászlót villámgyorsan kiütötte.

Már az első menetben látszott, hogy Molnár fölényével Józan is tisztában van – kicsit úgy tűnt, mintha menekülőre fogná a ringben. Ellenfele viszont ezt nemhogy kihasználta volna, hanem láthatóan inkább visszafogta magát, míg végre beküldött egy olyan balegyenest neki, ami után a bíró rögtön rászámolt a barátjára. Akkor még folytatódhatott a mérkőzés, de a következő nagyobb öklösnél az ismételt rászámolást követően Józan László edzője bedobta a törölközőt és lefújták a meccset.

A két versenyző összeborult, Molnár még arcon is csókolta a barátját, majd amikor Héder Barna faggatni kezdte, szóban is gratulált neki. Ezt követően Rácz Jenőt is megszólította, december 10-ére egy kőkemény összecsapást ígérve. A séf, aki szintén a helyszínen volt, ezt hallva felpattant Molnár mellé a ringbe, amit Józan László viccesen úgy kommentált, hogy el akarja lopni a show-t, pedig ez az egy perc az ő ideje, hogy beszéljen.

Nekem egy vágyam volt, hogy egy meccset megnyerjek, és az összejött. És ne felejtsük el, hogy a dobogón állok, mert harmadikok vagyunk Istenes Bencével

– jelentette ki büszkén Józan.

21 Galéria: Sztárbox - Második elődöntő Fotó: RTL

Ha már Rácz Jenő is beszökött a ringbe, Héder Barna kapva kapott az alkalmon, hogy megkérdezze tőle, mit szól ahhoz, hogy Molnár Áronnal kell majd megküzdenie a bajnoki címért.

Valahogy így terveztem. Én azt gondoltam a legelején, hogy Bence és Áron lesznek majd a nagybetűs ellenfelek, és ez így is történt. Úgyhogy én azt gondolom, megyünk forgatókönyv szerint

– mondta a séf, hozzátéve: halad tovább – eddig sem úgy lépett a ringbe, hogy na ez meglesz, és sosem készült így vagy úgy a meccsekre, mindig az adott szituáció határozta meg a dolgokat.

Ahogy esik, úgy puffan. Mármint nem az Áron

– viccelődött a séf.

Most is nagyot mentek a hölgyek

Az ember mindig elképedve bámulja, hogy a női versenyzők milyen keményen tudnak küzdeni: a könnyűsúlyban induló Nyári Dia és Dobos Evelin négyszer másfél percen keresztül fáradhatatlanul nyomult előre és osztotta az öklösöket egymásnak. Nagyon szoros volt a mérkőzés, és egészen döbbenetes volt látni, ahogy a felek csépelik egymást és közben állják a kapott pofonokat. Bár a pontozóbírók közül az egyik döntetlennek látta a meccset, a másik kettő Dobos Evelinnek ítélte az összecsapást végül, így ő lesz, aki a szuperdöntőben ringbe száll majd Berki Mazsival.

Az eredményhirdetés után, amit a fárasztó küzdelem ellenére mosolyogva fogadtak, a két színésznő sportszerűen gratulált egymásnak, s bár Nyári Diának az ellenfele „összetörte” az orrát, ezt egyáltalán nem bánta – az edzőjét idézve csak annyit reagált erre:

Ha valaki malomba megy, akkor lisztes lesz.

Árpa Attila és Pintér Tibor a végsőkig küzdött

Az est főmérkőzése a második elődöntőben Árpa Attila és Pintér Tibor összecsapása volt. Bár mindketten túl voltak már egy-egy kiütéses győzelmen, az előzetes interjúknál azért látszott, hogy most több volt bennük a feszültség, mert valamiért tartottak egymástól. A farkas és a hegyomlás mérkőzése egészen más tempót diktált, mint a korábbiak. A szorítóban két hústorony állt egymással szemben, mégis úgy tűnt, hogy elég hamar elfáradtak. Látványos lábmunkáról az esetükben nem lehet beszélni, voltak pillanatok, amikor némi időt nyerve csak méregették egymást a ringben, de amikor odacsaptak, annak bizony súlya volt, még akkor is, ha – főleg a mérkőzés első felében – csak ritkán voltak pontos találataik.

21 Galéria: Sztárbox - Második elődöntő Fotó: Balogh László RTL Sajtóklub

Az biztos, hogy mindketten példás kitartásról tettek tanúbizonyságot, a Nemzeti Lovas Színház 49 éves igazgatója és az 52 éves színész-producer a végkimerülés határán sem adta fel a meccset. Árpa Attila valamivel jobban védekezett Tenyánál, akire az egyik ütéssorozat után rá is kellett számolni, de ekkor sem állították le a mérkőzést. Az is látszott, hogy a pofonok osztása közben azért figyelnek rá, nehogy komoly sérülést okozzanak egymásnak – volt néhány pillanat, ami akár kiütéssel is végződhetett volna, persze az is lehet, hogy csak a fáradtság szabott gátat annak, hogy ez megtörténjen. A mérkőzést végül egyhangú pontozással Árpa Attila nyerte, aki a szuperdöntőben Brasch Bencével küzd meg a bajnoki címért.

Árpa Braschnak, Istenesnek és az édesapjának is üzent

Ahogy az lenni szokott, a mérkőzés után Héder Barna sietett a ringbe, hogy megszólaltassa a feleket. Elsőként Árpa Attilához lépett oda sűrű bocsánatkérések közepette, hogy egy ilyen fárasztó, négymenetes meccs után a kérdéseivel nyaggatja. Érdeklődött, hogy a producer meg tud-e egyáltalán szólalni, mire Árpa vigyorogva rávágta, persze, semmi baja, majd némi hatásszünet után hozzátette:

De ezt csak azért mondom, mert Brasch Bence is biztos itt van valahol. Semmi bajom!

A jól irányzott poén után Héder Barna arra volt kíváncsi, hogy élte meg a producer belülről a meccset, mire Árpa elvette tőle a mikrofont, és feltehetőleg a múlt heti történésekre, egészen pontosan Istenes Bencének a vereségét követő reakciójára utalva annyit mondott:

Nem tartom annyira elegánsnak a meccs után ebbe a mikrofonba okoskodni vagy panaszkodni, mint egyesek. Inkább szeretném megköszönni azoknak, akik nekem szurkoltak, és azoknak, akik Tenyának szurkoltak, mert miattatok és miattunk jönnek létre ezek a felejthetetlen pillanatok, és ez az, ami számít!

Az elhangzottakat óriási ováció kísérte a csarnokban, Árpa pedig közölte, lenne még egy kérése – itt van a közönségben egy ember, aki nagyon fontos számára, és ma van a születésnapja, majd rámutatott az édesapjára, Árpa Józsefre, akit a jelenlévők megtapsoltak.

Pintér Tibor a mérkőzés után annyit mondott: azt gondolta, erősebb Árpa Attilánál, elsősorban a köztük lévő három évnyi korkülönbség miatt. Hangsúlyozta: életében nem látott még ilyen 52 éves embert, mint a producer, akinek a győzelméért nagyon gratulál. Héder Barna kérdésére azt is elárulta, hogy a meccs közben többször érezte úgy, hogy itt vége, mert Árpa ugyanolyan erőseket üt, mint ő. Kiemelte, hogy amit a nézők láttak, azt hét hónap alatt sajátították el, illetve egy szerepet is ajánlott Árpának a Nemzeti Lovas Színházban.

Az elődöntők nyertesei december 10-én a Sztárbox szuperdöntőjén bizonyíthatnak majd a Ritz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. A bajnoki címért tehát az alábbi versenyzők küzdenek meg:

Női könnyűsúly: Berki Mazsi és Dobos Evelin

Férfi középsúly: Molnár Áron és Rácz jenő

Férfi nehézsúly: Brasch Bence és Árpa Attila

(Borítókép: Árpa Attila és Pintér Tibor. Fotó: RTL Sajtóklub)