Kínos pillanatokat hozott a Tóthok harca: ki tiltott le kit?

Tóth Andi a hétvégén két TV2-s produkcióban is szerepelt, az egyikben pedig Tóth Gabi zsűrizte őt. Az értékelés közben pedig szóba került egymás letiltása is, amire mint kiderült, nem ugyanúgy emlékeznek.

Korábban megírtuk, Tóth Andi a hétvégén nem is egy, hanem rögtön kettő TV2-s show-műsorban is szerepelt. Az egyik a Dancing with the Stars döntője volt szombaton, amit Krausz Gábor és Mikes Anna nyert meg. Ezt követően vasárnap a Sztárban Sztár leszek! elődöntőjében duettezett Karapancsev Kristóffal.

Ebben a műsorban Tóth Gabi a zsűrit erősíti, ahol el is mondta a véleményét az énekesnőről.

Andi, te meg ne vonulgassál sehova, max. a színpadra vonulgassál, légy szíves, mert neked színpadon a helyed! Egy olyan ritka kincs vagy, akit még mindig szeretek, csak mindenhol le vagyok tiltva nálad, aztán nem tudom elmondani neked

– fogalmazott.

Majd jött a csavar, mert Tóth Andi elárulta, hogy Gabi tiltotta le őt minden közösségimédia-felületen.

Az a lényeg, hogy te egy olyan különleges csaj vagy, akinek a színpadon a helye, úgyhogy, ha vonulgatsz is, az a színpad legyen

– tette hozzá Tóth Gabi.

Tóth Andi bár korábban visszavonult az énekléstől, annyit leszögezett, hogy továbbra is szívesen vállal olyan felkéréseket, amelyeknél meg tudja mutatni a hangját, vagy amiknek köze van a zenéhez.

A Tóthok harca még 2021-ben kezdődött, amikor kiderült, van egy olyan Facebook-csoport, ahol magyar sztárok magyar sztároknak szólnak be, vagy éppen gúnyolják ki egymást. Tóth Andi az Instagram-oldalán osztotta meg a képet, ahol Tóth Gabi éppen az egyik #reklám posztjában szólt be neki, hogy mutasson példát a fiataloknak, és ne tequilával kezdje a reggelét. Ezt pedig Tóth Andi sem hagyta szó nélkül.