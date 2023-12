Az év végére kiéleződött a harc a TV2 és az RTL között

Idén novemberben is sikerrel zárt a TV2 a csatorna összegzése szerint. Közleményük alapján főműsoridőben két korcsoportban, a 18–59 éves nézők és a teljes lakosság tekintetében megtartották piacvezető pozíciójukat. Az ünnepi időszak azonban még tartogat izgalmakat, az RTL közleménye ugyanis arról számolt be, hogy a csatorna átvette a vezetést főműsoridőben a 18–49-es célcsoportban.

Novemberben ért véget a Bachelor – A Nagy Ő legújabb évada, amely jelentős fölénnyel nyerte az idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban – írja közleményében a TV2. A fináléra november 5-én került sor, amire a teljes lakosság körében közel minden ötödik néző volt kíváncsi, és a nézőszám megközelítette a 900 ezret. Ezzel az eredménnyel A Nagy Ő döntője a teljes lakosság körében a november havi műsortoplista első helyét szerezte meg.

Szintén novemberben zárult az 4. évada, amely november havi és évadátlagban is mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora lett. A csatorna beszámolója szerint a idei évadának novemberi epizódjai átlagosan a teljes lakosság körében nyerték az idősávjukat, a 4. évad átlagában viszont továbbra is mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora.

A Dancing with the Stars kapcsán a novemberi, de az idáig adásba került összes epizódra is igaz, hogy eddig toronymagas különbséggel nyeri az idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban. A teljes lakosság körében átlagosan több mint kétszer annyian nézik a táncos show-t, mint az RTL-t az azonos idősávban – részletezi a közleményben a csatorna.

Fotó: TV2 Sajtószoba

A hétköznapi, jelenleg adásban lévő saját gyártású műsorok közül a november 6-án indult Párharc szintén tetemes fölénnyel lett novemberben idősávja legnézettebb műsora mindhárom kiemelt korcsoportban. A Farm VIP 4. évada a teljes lakosság körében nyeri az idősávját. A főműsoridős Tények és Tények Plusz is nyerte az idősávját novemberben a teljes lakosság körében. A Mokka és a Mokkacino novemberben és éves átlagban is idősávjuk legnézettebb műsorai voltak mindhárom kiemelt korcsoportban.

Mindent vittek a bokszolók és a gyilkosok

Novemberben visszavette a vezetést a 18-49-es célcsoport körében az RTL a TV2-től 1,3 százalékpontos előnnyel, főműsoridőben – írja az RTL a havi összesítésében. A közlemény szerint 18,2 százalékos közönségaránnyal az RTL lett a legnézettebb csatorna novemberben, főműsoridőben, a 18–49 éves célcsoport körében, míg a TV2 16,9 százalékkal zárta a hónapot.

A legnézettebb program szintén RTL-es volt a 18–49-es korcsoportban, és a hónap tíz legnézettebb műsora között kilenc RTL-es tartalom szerepel. A hónap legnézettebb programja egyértelműen a Sztárbox lett. A top 10 legnézettebb program listájának első négy helyét is a Sztárbox négy novemberi adása szerezte meg a 18–49-es korcsoportban. A legnézettebb epizód a november 5-i adás volt 32,8 százalékos közönségaránnyal, ami 824 ezer nézőt jelentett a teljes lakosságon belül.

A novemberi legnézettebb tartalmak top 10-es listáján összesen 9 RTL-es program szerepel (18–49). A listán a november 5-i Fókusz Sztárbox előtti bemelegítő adása, a Sztárbox mind a négy novemberi adása, valamint négy Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban epizód található.

Az RTL Híradó 20,7 százalékos közönségarányt ért el, így október után ebben a hónapban is az RTL Híradó volt a legnézettebb hírműsor a 18–49 éves célcsoport körében, ami napi átlagban 639 ezer embert jelentett a teljes népességben. Mint írják, a Fókusz is szépen teljesített, 17,4 százalékos átlaggal zárta a hónapot .

Az idei év egyik újdonsága, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor átlagosan 23 százalékot hozott főműsoridőben a 18–49 éves korosztály körében. A műsor egyébként a 18–39 éves női célcsoportban ment a legjobban, itt 33,6 százalékot hozott.

(Borítókép: A Dancing with the Stars döntője. Fotó: TV2 Sajtószoba)