Bejelentették a jövő évi Balaton Sound első sztárfellépőit

Jövőre is érdemes lesz Zamárdiban bulizni, megérkeztek a jövő évi Heineken Balaton Sound első fellépőinek nevei, akik között ismét ott szerepelnek a világ legjobb lemezlovasai. A Balatonnál többek között jövőre a pult mögé áll Marshmello, Paul Kalkbrenner, Timmy Trumpet, James Hype és Purple Disco Machine is.

Ahogy az már a korábbiakban kiderült, július 3. és július 6. között rendezik meg a 2024-es Balaton Sound fesztivált, ismételten Zamárdiban. A szervezők már napokkal ezelőtt beharangozták, hogy hamarosan érkeznek az első nevek, és kedd reggel közzé is tették, kik lépnek fel jövőre a Balatonnál. Ráadásul mától (december 5.) már a teljes bérletek megvásárlása mellett a napijegyekre és 3 napos bérletekre is le lehet csapni, akár részletfizetéssel is.

Talán kétség sem fér hozzá, hogy a Heineken Balaton Sound nyaranta az egyik legjobban várt elektronikus zenei fesztivál itthon és Európa-szerte is, melynek védjegye a Balaton lenyűgöző panorámája, az esti buliknak díszletet adó naplemente, de ugyanúgy vonzók a napközbeni programok, illetve a fesztivál vibráló látványvilága és sokszínű szolgáltatásainak sora.

A fesztivál szervezői idén is valódi VIP-élményt ígérnek a kikapcsolódni vágyóknak, amihez a fellépők névsora is pontosan illeszkedik. Legalábbis a keddi, elsőként bejelentett nevek mindenképpen erről árulkodnak, ugyanis jövőre a pult mögé áll Zamárdiban James Hype, Paul Kalkbrenner, Marshmello, Timmy Trumpet, John Newman és a Purple Disco Machine is.

Már az első bejelentésben igazi világsztárokkal és közönségkedvencekkel készültünk. Fellép nálunk például az idén Grammy-díjat is kiérdemlő Purple Disco Machine, az aktuális dance-szcéna egyik legkarizmatikusabb alakja, James Hype, az underground elektronika szupersztárjaként emlegetett Paul Kalkbrenner, az új lemezével érkező Marshmello vagy a Soundra mindig nagy energiákkal, már-már hazaérkező Timmy Trumpet, de itt lesz a dance-porondon új korszakába lépő John Newman is

– jelentette be Filutás Anna, a Heineken Balaton Sound projektvezetője.

A line-up összeállítása természetesen ezúttal sem hasraütésszerűen született meg, a szervezők az idősebb és a legfiatalabb korosztály igényeit is igyekeznek maximálisan kiszolgálni.

Kiemelt szempont számunkra, hogy az elektronikus zenét kedvelő látogatók szélestáborából mindenki találjon magának kedvenc előadót. Szem előtt tartottuk azt is, hogy a legfiatalabb Sound-rajongók körében az utóbbi évben legnagyobb népszerűségnek örvendő keményebb, hardstyle, hard techno műfajok képviselői jövőre nagyobb teret kapjanak a fesztivál nagy helyszínein is. A most bejelentettnevek közül például ilyen Nico Moreno vagy Ben Nicky

– tette hozzá Csiszár Virág, a fesztivál bookingmenedzsere.

Már az első 12 névtől dobunk egy hátast

A névsorban a legtöbb nevet bemutatni sem kell az elektronikus zene szerelmeseinek, így a Soundra készülő vagy a bejelentés után a fesztiválra vágyók számára James Hype neve sem lehet teljesen ismeretlen, aki vitathatatlanul az Egyesült Királyság egyik legfontosabb művésze, akinek produkciói következetesen a táncparkettek sarokkövét képezik világszerte. Kislemezei több száz millió streamet érnek el, a Ferrari című slágerével már több mint 500 milliónál tart, nemrég megjelent, Drums című dala pedig szintén nagy tempóban gyűjti a lejátszásokat.

Akárcsak a brit multiplatina-lemezes ikon, énekes, dalszerző, DJ és producer, John Newman, aki jövőre szintén ott lesz Zamárdiban. Az előadó karrierje több mint 10 éve kezdődött a Rudimentallal közös, Feel The Love című brit listavezető dalával és a Love me againnel erősítette meg helyét a legnagyobb világsztárok között. 2023-ban új korszakot jelentett be a sztár, melyet a Tomorrowland Music által kiadott Hold On To My Love című új kislemezének bemutatásával köszöntött idén.

Energikus, dance-vezetésű szólózenei „új énjét” ezúttal a Balaton-parton mutatja be, a Sound közönségének Purple Disco Machine, azaz Tino Piontek. A német DJ és zenei producer a klasszikus diszkóműfajt modernizálta, némi funky árnyalattal színezve, idén ráadásul ő vihette haza a legjobb remix lemeznek járó Grammy-díjat is.

Nincsen Sound ikonok nélkül sem, egy pedig már biztosan 2024-ben is lesz a fesztiválon Paul Kalkbrenner személyében. A német előadó a műfaj egyik legnagyobb klasszikusaként számontartott technó-Dj, az elektronikus zene underground alapvetése, a berlini klubélet mitikus ikonja, a dance-szcéna „szupersztárja” – fényezi a Balaton Sound közleménye Kalkbrennert, aki kétségkívül az eddigi egyik legnagyobb név a fesztivál line-upjában.

Szintén a Balatonhoz látogat jövőre a maszkot viselő DJ/producer, Marshmello is, aki mindig is műfajokon átívelő produkciókat készített, miközben a világ legnagyobb közönségeinek ad DJ-szetteket. Khalid kollaborációjával, a 'Numb'-mal már 40 millió megtekintést gyűjtött be a YouTube-on, és egy hónapja jelent meg legújabb albuma, a Sugar Papi, amit bizonyára a Soundon is hallhatunk majd.

Ahogyan a belga világsztár, Lost Frequencies is ellátogat a 2024-es Soundra a rajongók tömegeinek nagy örömére. Elengedhetetlen eleme már a fesztiválnak a DJ, producer és élő hangszeres zenész, Timmy Trumpet is, aki kétségtelenül az elektronikus zenei színtér legrobbanékonyabb előadója. A díjnyertes, többszörös platinalemezes lemezlovas Timmy nagy közönségkedvenc, folyamatosan a kívánságlisták élén szerepel, ő pedig nagyon szereti a Sound közönségét, így szívesen újráz a Balaton-parton.

Színpadra lép Ben Nicky is, aki a világ egyik legfoglalkoztatottabb elektronikus művészeként készen áll arra, hogy bevegye a Soundot. Az ajánlólevele alapján pedig erre minden esélye meg is van, Diplo egy új mozgalom vezetőjeként, Armin van Buuren pedig az iparág egyik legkeményebben dolgozó DJ-jeként jellemezte. Ben kétségtelenül a TikTok egyik legnagyobb sztárja, csak ezen a platformon mintegy 1 milliárd megtekintést ért már el.

Idén októberben érkezett meg a szintén a Balaton Sundra készülő Will Sparks legújabb, várva várt hanganyaga, mely gazdag hangzásvilággal, vibrálóütemekkel és „mámorító” dallamokkal ezúttal a zamárdi fesztivál látogatóit fogja elvarázsolni. Akárcsak a Nervo, amely egy ausztrál ikertestvér DJ és producer duó, Miriam Mim és Olivia Liv Nervo formációja, akik a világ legnagyobb fesztiváljainak és legmenőbb klubjainak állandó fellépői. A duó a világ top DJ-inek élvonalában szerepel évek óta, és magasan az elsők a női DJ-k között.

Szintén a Soundon növelné népszerűségét Nico Moreno, a francia új hullámos technó egyik legjelesebb képviselője is, aki a műfaj keményebb oldalát képviseli, erősen indusztriális beütéssel. Akárcsak a Switch Disco Dan Creasy és Nikos Kalogerias duója, amely napjainkba az Egyesült Királyság egyik legkeresettebb formációja. Zenéjük a house, az electro és a tech-house keveréke, és nagy energiájú előadásaikról és mash-upjaikról váltak ismertté az Egyesült Királyságon túl is.

A napokra lebontott, eddig ismert program ide kattintva olvasható.