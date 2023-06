Elképesztő látvány: ilyen lesz a Balaton Sound nagyszínpada

Vizuális megújulásra készülnek idén Zamárdiban a Balaton Sound szervezői, amiről most egy videót és több képet is közzétett a csapat.

A látvány tekintetében óriási megújulás vár idén a világsztárokkal gazdagon ellátott Heineken Balaton Sound Nagyszínpadra, amelynek legfőbb alkotóeleme – a legnagyobb nemzetközi elektronikus zenei fesztiválokhoz hasonlóan – egy hatalmas ledfal lesz.

A 10 méter magas és 60 méter széles színpadszerkezet egy 500 négyzetméteres, 1978 panelből álló ledet tart majd,

amely a fénytechnikával kiegészülve lenyűgöző élményt biztosít, keretet adva többek között Armin van Buuren, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike és más, hasonlóan neves EDM-sztárok show-jának – derül ki a fesztivál közleményéből.

Ahol mindenki VIP

A partikkal dúsított VIP-helyszíneken is különleges látványvilágra lehet számítani. A Las Vegas Casino Events VIP, amelynek lelátójáról a nagyszínpados programok is követhetők, délután 4-től hajnali 4-ig exkluzív környezetben várják a fesztiválozni vágyókat.

Az ételekről távol-keleti wokmenüvel és szusifalatokkal a Buddha Original gondoskodik, az italokat pedig különböző VIP-bárokban lehet beszerezni majd. A VIP-vendégek rendelkezésére áll továbbá egy komplett kaszinó, rulettel, black jack asztallal és játékgépekkel, igazi vegasi hangulatot idézve a Balaton partján.

Déltől éjfélig tart nyitva a VIP Sunset Beach, ahol exkluzív környezetben pihenhetnek, napozhatnak, vagy este 8 óráig akár csobbanhatnak is egyet a vízben a látogatók. A helyszín saját bárral, illetve külön mosdókkal és törölközőszolgáltatással is rendelkezik, de egy lazító thai masszázsra is be lehet majd ott jelentkezni.

A Lost in Jungle VIP helyszínén egy elvarázsolt, paradicsomi hangulatba tévedhetünk – zsiráfokkal, gorillákkal és mindenféle egzotikus állatokkal. Itt egy hosszú oldalsó lelátóról követhetik az underground elektronikus zene rajongóit vonzó B Stage programsorozatát a vendégek a B my Lake zónában. A fesztivál VIP-bejárata is egyenesen erre a helyszínre hozza a látogatókat.

Új helyszín a Soundon a Radio1 Heineken Silver Beach Club, amely saját napozóstéggel és kényelmes lounge bútorokkal biztosítja az igazi Beach Club hangulatot. A Rádió1 dj-i kora délutántól a nagyszínpad indulásáig tolják a seteket, majd folytatják a nagyszínpad szüneteiben és a zárás után hajnalig, nemzetközi sztárokkal kiegészülve. A korán ébredők itt csatlakozhatnak techno yoga órákra, éjjel pedig jön a Splash Party – azaz éjszakai fürdőzés a Balaton Sound betűi előtt, a nagyszínpad programja után.

A Balaton Sound persze egész nap „nyitva tart”, és érdemes kihasználni minden pillanatát – a fent említett programokon túl strandröplabda-bajnokságokkal, naplementés SUP-túrával, „Welcome to the House” táncworkshoppal, nemzetközi utcaszínházakkal, vízi vidámparkkal, szabadtéri konditeremmel, valamint különleges sárkányeregetéssel és papírsárkány-készítő workshoppal is készülnek a szervezők.

A már bejelentett fellépők listája:

Nagyszínpadosok: Armin Van Buuren, Blasterjaxx, Dimitri Vegas &, Like Mike, Don Diablo, Goodboys, Hardwell, Justus, KSHMR, Kungs, Ofenbach, Regard, Tiësto, Vini Vici, Yves V.

A Nagyszínpad Afterparty felelősei: Alle Farben, Joel Corry, Riton.

AB my Lake-helyszínek underground dj-i: Adam Beyer, Agents of Time, Amémé, Anfisa Letyago, Anna, Argy, Artbat, Carl Cox, Charlie Sparks b2b Parfait, Charlotte de Witte, Cera Khin, Clara Cuvé, Coeus, Dubfire, Enrico Sangiuliano, Fred Lenix, Gioli & Assia Live, Indira Paganotto, Joris Voorn, Joseph Capriati, Layla Benitez, Pan-Pot, Parfait, Philipp Straub, Sam Paganini, Satori Live, Sebastian Leger, Tinlicker Live.

Jön a Masquerade, azaz Claptone, Ferreck Dawn, valamint meglepetésvendégeik. Bemutatkozik a Rave Culture: Axmo, Dubvision, Olly James, W&W, Will Sparks. Itt lesz a Q-Dance csapata: RAN-D, Rebellion, Sefa, Sound Rush, Sub Zero Project, TNT, Villain. Illetve a Soundra érkezik majd a Next Level: Dimension Dj set, Matroda, Sullivan King és Tchami.

A Balaton Sound idén június 28-án startol. A részletes programot a fesztivál honlapján találja.

(Borítókép: Lakatos Péter / MTI)