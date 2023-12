Swiftnek három macskája van: Meredith Grey, Olivia Benson és Benjamin Button – közülük utóbbi volt az, amely a Time címlapján volt látható vele, és állítólag az énekesnő ragaszkodott ahhoz, hogy a macska is legyen a fotón.

Taylor Swift posing with her cat Benjamin Button for TIME Magazine. pic.twitter.com/TG5ODnHxpH — Pop Base (@PopBase) December 6, 2023

A brit Mirror ennek apropóján most arról írt, hogy Taylor Swift macskái már korábban is a rivaldafénybe kerültek párszor. Az állatok zenei klipekben, reklámokban, sőt még filmekben – például a Deadpool második részében – is szerepeltek már,

és az állatok értéke elérheti a fejenként 100 millió dollárt is (átszámítva: 35,3 milliárd forintot).

Mindezt az magyarázza, hogy a macskák – a fenti szerepléseikkel – jelentős bevételt hozhatnak Taylor Swiftnek. Az AllAboutCat.com portál is ennek alapján határozta meg a macskák értékét a Mirror szerint.

Az oldal egyébként még csak az egyik macskának, Olivia Bensonnak az értékét becsülte 100 millió dollárra. A másik két négylábú egyelőre nem kapott ilyen értékelést tőlük, de ettől függetlenül ők is egyre népszerűbbek, és valószínűleg az ő értékük is magas lenne – különösen Benjamin Buttoné azután, hogy most megjárta a Time címlapját is az énekesnővel.

A 2008-as filmről elnevezett macskával egyébként egy forgatáson „ismerkedett meg” Taylor Swift, miután az állat nagyon kedves volt vele és sokat dorombolt. Swift másik két macskája ahhoz a fajtához tartozik, amely a hírességek kedvencének számít.