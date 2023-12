Az aljasság királynője győzött a nemesi vér felett

Kamilla királyné volt férje, Andrew Parker Bowles ugyan már 83 éves, de ismét rátalált a szerelem. Brit források szerint választottja Anne Robinson brit tévés, aki arról híresült el, hogy kissé keményen bánt műsora, a The Weakest Link szereplőivel. Jégkirálynősége ragasztotta rá az aljasság királynője bélyeget is.

Andrew Parker Bowles, Kamilla királyné két gyerekének édesapja főleg azután vált világszerte ismertté, hogy kiderült, volt neje 1973–1995-ig tartó házasságuk alatt már viszonyt folytatott III. Károllyal. Bár a férfit sem kellett félteni, úgy hírlik, számtalanszor lépett félre, akár még a királyné barátnőivel is. A helyzetük azonban igen bonyolult, Bowles-t ugyanis több szál is fűzi a királyi családhoz. Mivel szülei jó viszonyban voltak II. Erzsébettel – akiről azt feltételezik, hogy a keresztanyja lehetett –, a Kamilla királynéval kötött frigyet megelőzően Anna hercegnőnek, a néhai királynő lányának csapta a szelet. Sőt, az egykori pár első gyermekének, Tomnak III. Károly a keresztgyereke, illetve azt követően, hogy a jelenlegi uralkodó és a királyné 2005-ben összeházasodtak, a mostohaapja is lett. A korábbi bonyodalmak ellenére azonban úgy tűnik, Bowles és volt felesége nem haragban váltak el egymástól, mivel a férfi meghívást kapott az esküvőjükre is.

Ugyanakkor Bowles sem tétlenkedett, így egy évvel a válásuk után, 1996-ban ő is újabb házasságra adta a fejét. Egykori szeretőjét, Rosemary Pitmant vette el, akivel egészen addig voltak férj és feleség, amíg az asszony 2010-ben, 69 évesen el nem hunyt rákban. Az egykor őrnagyként szolgáló férfi idén tölti be 84. életévét, ám a szerelem ismét rátalált. Egyes források szerint ugyanis egy párt alkot egy brit tévélegendával, a 79 éves Anne Robinsonnal, aki A leggyengébb láncszem című magyar vetélkedő alapjául szolgáló The Weakest Link műsort vezette 17 éven át. Műsorvezetési stílusa emlékezetessé vált, olykor kifejezetten ridegen viselkedett a versenyzőkkel, így ráragadt a The Queen of Mean megnevezés, ami magyarul annyit tesz, hogy az aljasság királynője. Fura párhuzam, hogy míg Bowles volt nejéből valóban királyné lett, új szerelmét is hasonló ranggal illetik, csak nem épp pozitív értelemben.

Titkolják a viszonyt

A Sun információi szerint a felek egy közös barátjukon keresztül ismerték meg egymást, és egy vacsorapartin volt az első randijuk, amelyen a volt brit miniszterelnök, David Cameron is részt vett. Úgy tudni, Bowles az eseményen a műsorvezetőn élcelődött, pontosabban azon, hogy milyen éles volt a nyelve a The Weakest Link műsorban. Egyes információk szerint a felsőbb körökben nyílt titok a kapcsolatuk, Bowles gyakori vendége Robinson összejöveteleinek, ám minél tovább szeretnék titokban tartani. Kérdőre is vonták a műsorvezetőt a románc kapcsán, mire ő úgy felelt, nem mások dolga a szerelmi élete.

Annie és Andrew remekül kijönnek egymással, nagyon megnevetteti, és azon kevesek közé tartozik, akik viccet csinálhatnak belőle

– mondta egy forrás.

Anne Robinson Kamilla királyné volt párjához hasonlóan szintén kétszer házasodott már. Először Charles Wilson újságíróhoz ment feleségül, akitől született egy lánya, majd a szintén újságíró John Penrose neje lett, ám 2007-ben „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva bejelentették válásukat.

A Tinderen kereste a szerelmet

A műsorvezető 2017-ben már tett egy próbát az egyik társkereső-oldallal, a Tinderrel, amelyre a BBC Britain’s Relationship Secrets című dokumentumfilmje kedvéért regisztrált. Robinson akkor megállapította, nem elég nagy a felhozatal az applikáción, illetve kijelentette: nem akar kopasz, bajszos férfiakkal randizni. Ahogy akkoriban a Sunnak kifejtette, az alkalmazást legszívesebben át is nevezné, és a reménytelen vagy kétségbeesett névvel illetné.

Az említett dokumentumfilmből mindezek mellett kiderült, hogy Robinson minden férfit automatikusan visszautasított, aki a profilképén valamilyen alkoholt tartott a kezében. Tette ezt azért, mivel korábban neki is meggyűlt a baja az italozással, de már antialkoholista hírében áll. Sőt, Robinson évekkel ezelőtt egy interjúban arról is beszámolt, idősebb nőként egészséges szexuális étvággyal rendelkezik, kifejtve, reméli, hogy a vele egykorú nők is szeretkeznek, mivel őt a hálószobai csintalankodás tartja fiatalon.

Ki a leghülyébb e vidéken?

Robinson keménykezű tévés lévén sosem kertelt, ami egyes műsoraiból, a The Weakest Link mellett a Countdownból is leszűrhető volt. Előbbi produkció hazai változatát Máté Kriszta vezette, aki hasonló műsorvezető képét festette, mint ami az eredeti, brit változatban is látható volt. Megannyi aranyköpést köszönhetünk ennek a formátumnak mind a hazai, mind a külföldi verziót tekintve. Robinson szájából hangzott el például az a mondat:

Mirror, mirror on the wall, who's the dumbest of you all?

Mindez magyarul annyit tesz: „Tükröm, tükröm mondd meg nékem, ki a leghülyébb e vidéken”, utalva a Hófehérke és a hét törpe című mesében található varázstükörre, ami a rajzfilmben egy misztikus tárgyként mutatja meg a főgonosznak, ki a legszebb. Bár Robinson merőben más okból tette ezt a kijelentést a The Weakest Link vetélkedőben, amelyben tudásalapú kérdésekkel bombázták a versenyzőket – és Robinson sem kímélte őket.

(Borítókép: Anne Robinson és Kamilla királyné. Fotó: Max Mumby / Indigo; Eddie Mulholland / WPA Pool / Getty Images)