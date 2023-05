Nekiestek Kamillának, csak Diana hercegnét fogadják el királynéként

A hétvégén korona került III. Károly és Kamilla királyné fejére, ám a britek egy része nem ismeri el őket uralkodójaként. A párról a szertartást követően új képek is készültek, viszont a királynéról megosztott fotó alatt csúnyán nekiestek a kommentelők, a britek ugyanis nem őt, hanem Diana hercegnét ismerik el még most is királynéjukként.

Jelentőségteljes nap volt május 6-a Nagy-Britannia történelmében, mivel II. Erzsébet 70 éves uralkodását követően újabb uralkodót koronáztak meg Szent Eduárd koronájával. Hogy a trónörökös, III. Károly mellett a nejét, Kamilla királynét is ez a megtiszteltetés érhesse, arról a néhai királynő még életében rendelkezett. Egy nyilatkozatban jelentette ki, szeretné, hogy Kamilla királyné a Queen Consort címet viselhesse, ami annyit takar, hogy megilleti a királyné megszólítás, ám uralkodói jogkörrel nem jár.

III. Károly és neje még 2005-ben házasodtak össze, viszont a király már évekkel korábban Kamilla királyné kegyeire vágyott – akkor is, amikor Diana hercegné férje volt. Bár úgy tűnik, a királyi családban elfeledték azon időket, amíg a nép hercegnéje még a famíliához tartozott, ahogy a jelenlegi uralkodó hűtlensége felett is szemet hunytak, ám a nép nem felejt: csak Diana hercegnét ismerik el királynéjukként.

Nem való a fejére a korona

A koronázási szertartást követően, már uralkodói öltözékben, koronával a fejükön fotózták le III. Károlyt és Kamilla királynét, e képeket pedig a királyi család hivatalos Instagram-oldalára tették ki. Ugyan a királyról készült fotó alatt is csak elvétve találni pozitív hozzászólásokat – többen azt írták, Vilmos hercegnek kellett volna trónra kerülnie, és hogy nem áll olyan jól neki ez a szerepkör, mint II. Erzsébetnek –, viszont amit a királyné képe alatt látni, az mindenképp elgondolkodtató. Sokakban már önmagában azzal kapcsolatban is felmerülnek kérdések, hogy 2023-ban szükség van-e királyi családra, de III. Károly és Kamilla királyné esetében némi ellenszenv is társul ehhez.

– Állandóan a szabályok betartásáról és a tradíciókról magyaráznak, de mégis hagyták, hogy ez megtörténjen. Mennyire kínos; – Nem tudom őt elfogadni királynéként. Úgy jutott hozzá ehhez a szerephez, hogy viszonyt folytatott Károllyal, amikor Dianával még házasok voltak. Mekkora hideg zuhany lehet ez Vilmosnak és Harrynek. Nem túl jó példakép; – Nem hiszem, hogy a megcsalás miatt bármelyikük koronát érdemelne; – Diana az egyetlen királyné

– olvasható a kommentek között, amelyeken jól látszik, a nép mennyire nem tudott még mindig megbocsátani III. Károlynak és Kamilla királynénak, amiért így elbántak a hercegnével.

A királyi pár 1971-ben találkozott először, és azonnal egy húron pendültek. Egyes források szerint III. Károly feleségül szerette volna venni Kamilla királynét, viszont II. Erzsébet a Spencer család egyik lányának férjeként képzelte el őt, míg más híresztelések arról szólnak, hogy a királyné akkor még nem akart hozzámenni. Utóbbi végül Andrew Parker Bowles oldalán kötött ki, a király pedig előbb Lady Amandra Ellingworth, majd Diana hercegné nővére, Sarah iránt kezdett érdeklődni. Diana hercegnével 1977-ben hozta össze a sors, és négy évvel később már eljegyzés is lett a kapcsolatból. A britek a tenyerükön hordozták, és a nép hercegnéjének kezdték nevezni, mivel sokkal nyíltabb és érzelmesebb volt a királyi család többi tagjánál.

A két fél között lévő 13 év korkülönbség azonban előbb-utóbb kiütközött, és teljesen elhidegültek egymástól, amiben nagy szerepet játszott a megcsalás is. Bár III. Károly egy időre felfüggesztette viszonyát Kamilla királynéval, pengeélen táncoló házassága miatt újra egymás mellett kötöttek ki. A hercegné a kapcsolatukban jelen lévő harmadik félről az elhíresült Panoráma-interjúban is beszámolt, amely 1995 őszén jelent meg. Később ő is más férfiakkal vigasztalódott, köztük James Hewitt őrnaggyal (akiről úgy tartják, ő lehet Harry herceg édesapja), viszont a reflektorfényben élés miatt rá nehezedő nyomás következtében egészségügyi gondjai lettek. Bulimiával, depresszióval küzdött, és korlátok nélküli életre vágyott, amit a família berkein belül nem tehetett volna meg. Útjaik végül 1996-ban váltak el, egy évvel később pedig Diana hercegné egy autóbalesetben életét vesztette Párizsban.

Nehezen barátkoztak meg a helyzettel a hercegek

Vilmos herceg akkor 15, Harry herceg pedig 13 éves volt, így elég idősek voltak ahhoz, hogy felfogják azt a veszteséget, ami érte őket. Harry herceg nemrég megjelent önéletrajzi könyvében hosszasan kifejtette, milyen nehéz volt feldolgozni édesanyja hiányát. Hosszú időbe telt, mire sírni tudott emiatt, mivel a bánatát akkoriban magában kellett tartania, ahogy abban is éveken át bízott, hogy egy nap hazatér. Sőt jelenleg is annyira ragaszkodik hozzá, hogy már felnőttként egy médium segítségével lépett vele kapcsolatba, hogy megbizonyosodjon arról, jó helyre került. Kétségtelen, hogy a testvéreket, mint bármelyik másik gyereket, erős szálak fűzték Diana hercegnéhez, így nehezen fogadták el, hogy halálát követően új nő szeretne a helyébe lépni.

Ahogy Harry herceg arra a kötetben kitér, attól tartott Kamilla királynéval való első találkozásukkor, hogy mostohaanyja olyan kegyetlen lesz, mint a filmekben látni, azonban erről szó sem volt. Vilmos herceggel együtt ugyanakkor arra kérték apjukat, hogy ne házasodjon újra, mert akkor megint ők folynának a csapból is. 2005-ben azonban mégis így tett.

Willy és én megígértük apánknak, hogy Kamillát szívesen látjuk a családban. Egyedül azt kértük tőle cserébe, hogy ne vegye őt feleségül, nem kell újra megházasodnia

– írta.

A testvérek azóta megbékéltek a helyzettel, és még ha mostohanyjukként nem is, de édesapjuk választottjaként elfogadták Kamilla királynét, aki a királyi család kötelékében már sokat tett le az asztalra azért, hogy lemossa magáról a házasságromboló jelzőt. Hogy ez sikerült-e, mérlegre helyezve annak nyelve talán inkább a nem felé hajlana. III. Károly esetében az édesanyját, II. Erzsébetet övező tengernyi tisztelet miatt több pártfogoltja van, mint nejének, viszont annyi sosem lesz, mint amennyi a néhai királynőnek volt. De mi történt volna akkor, ha május 6-án nem Kamilla királyné, hanem Diana hercegné fejére helyezik Szent Eduárd koronáját?

Diana hercegné szeretett volna királyné lenni?

A koronázási ünnepség közeledtével valószínűleg sokan morfondíroztak el azon, mennyiben lenne más a modern kori királyi család, ha Diana hercegnét még mindig a famíliában tudhatnák. Tekintve, hogy az akkor még herceg Károly és volt neje kapcsolata olyannyira megromlott, hogy egymás társaságában sem tudtak már meglenni, nem valószínű, hogy a házasságukat olyan szinten meg lehetett volna menteni, hogy még évtizedeken keresztül együtt éljenek. Ha mégis így történt volna, abba a hercegné minden bizonnyal beleroppan.

A súlyos étkezési zavarok, a depresszió, a menekülés a nyilvánosság elől, illetve a korlátok között megélt mindennapok megkeserítették az életét, ezért még ha a nép szívesebben is látta volna őt koronával a fején III. Károly mellett, számára feltehetőleg ez lett volna azt utolsó, amire igent mondott volna – már ha lett volna más választása. Diana hercegné népszerűsége mindig is túlmutatott III. Károlyén, sőt II. Erzsébeten kívül szinte mindenkién, ami nagy veszélyt jelentett a család számára – ahogy később Meghan Markle is. Nem véletlenül nevezték a nép hercegnéjének, mivel úgy tudott szólni az emberekhez, és úgy tudta átélni hétköznapi gondjaikat, hogy azt sugallta, nem arisztokrata, hanem közéjük való.

Ám ha a hercegné még élne, és III. Károllyal helyre tudták volna hozni házasságukat, a hétvégi koronázási ünnepség a történelem egyik legemlékezetesebb eseményét jelentette volna. Milliók özönlöttek volna külföldről a szigetországba, hogy könnyes szemmel nézzék végig, amint a szeretett Diana hercegnéből királyné lesz. A britek II. Erzsébet méltó utódját látták benne, aki megközelítheti az egykori uralkodó alázattal teli hozzáállását, és aki a királyi család többi tagjával ellentétben nem a monarchia, hanem a nép oldalán áll. Ha a családban maradt volna, kellően meg tudta volna védeni fiait, legfőképp Harry herceget, aki azóta is édesanyja elvesztését nyögi, illetve a testvérek közötti haragos viszony sem állna már fenn évek óta. Diana hercegné egy új időszámítást jelentett volna a királyi családnak, és ugyan már több mint 25 éve annak, hogy elhunyt, emléke nem halványult, és ez száz év múlva sem lesz másképp.

(Borítókép: Kamilla királyné és Diana hercegné. Fotó: Finnbarr Webster, Bettmann / Getty Images)