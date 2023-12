Fájdalmas műtét hódít az alacsony férfiak körében

Az ember azt gondolná, a magasságunk olyasmi, amin bármennyire szeretnénk, nem igazán tudunk változtatni, erre is létezik megoldás – a férfiak körében egyre népszerűbbek a különböző magasító műtétek, amelyeknek köszönhetően akár 10-20 centiméterrel is megnőhet az illető. Persze a beavatkozás nem olcsó, és nem is fájdalommentes...