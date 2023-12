Rendhagyó lehet a következő James Bond-film

Ugyan továbbra sem jelentették be, ki lesz Daniel Craig utódja a huszonhatodik James Bond-filmben, azonban egyes értesülések szerint nemcsak egy, hanem két színész alakíthatja majd a híres kémet. A korábbiakban már többek neve bekerült a kalapba, köztük Idris Elbáé és Tom Hardyé, akikhez most csatlakozott egy újabb is.

A legutolsó James Bond-film 2021-ben jelent meg Nincs idő meghalni címmel, amellyel együtt az ügynököt játszó Daniel Craig is befejezte pályafutását – már ami a kém szerepét illeti. 2006-tól kezdve összesen öt részen keresztül alakította James Bondot, ahogy előtte is az volt a tendencia, hogy az ebben a szerepben feltűnő színészek éveken át játszották a kémet. A rekordot Roger Moore tartja, akit hét filmben láthattak a nézők Bondként, és mindig nagy találgatás övezi, hogy éppen kit bíznak meg a készítők az alakítással. A Nincs idő meghalni debütálása óta már több színész neve felmerült lehetséges James Bondként, köztük Tom Hardyé, Idris Elbáé, Paapa Essiedué és James Mortoné, ám a legnagyobb esélyesnek eddig Aaron Taylor-Johnsont látták.

A korábbi felvetések azonban azzal az eshetőséggel nem számoltak, hogy mi van akkor, ha nem is egy, hanem két színész tűnik fel kémként a filmsorozat következő részében. A legújabb hírek szerint ugyanis a készítők ezt tervezik, ami rendhagyó lenne, mivel sosem fordult még elő, hogy egy James Bond-filmen belül ketten alakítják az ügynököt. A legújabb hírek alapján Aaron Taylor-Johnson neve egyre biztosabbnak tűnik, ám egy másik színész neve is bekerült a kalapba, aki korábban elkerülhette a figyelmünket.

Paul Mescal lehet az egyik befutó

A Sun értesülései szerint a következő James Bond-filmben egy fiatalkori és egy idősebb kémet lehet majd látni, és a feltételezések alapján előbbit egy kevésbé ismert színész, Paul Mescal alakíthatja. A 27 éves férfi Az elveszett lány című netflixes alkotásból, illetve a Volt egyszer egy nyár filmből lehet ismerős. Utóbbiért egyébként Oscar-jelölést is kapott a legjobb férfi főszereplő kategóriában, ám még közel sem tekinthető annyira népszerűnek, mint a korábbi Bondok bármelyike. Talán pont ez fogta meg a készítőket a személyében, mivel Daniel Craig leköszönésével egy újabb korszak veszi kezdetét, amihez egy új arc is dukál. Sőt, Mescal három évvel ezelőtt még saját maga is arról számolt be egy interjú során, hogy nem vetné el azonnal a lehetőséget, hogy a jövőben ő alakíthassa az ügynököt.

Hogy játszanám-e Bondot? Igen? Nem is tudom. Ha valaha is elém sodorná az élet a lehetőséget, beszélhetnénk róla

– mondta sejtelmesen még 2020-ban a színész.

Christopher Nolan is képbe került

Egy bennfentes elmondása alapján a James Bond-filmek producere, Barbara Broccoli azt a verziót látja valószínűbbnek, hogy az idősebb Bondot Aaron Taylor-Johnson játssza, így jelenleg őt próbálják meggyőzni. Rajta kívül pedig az idén nyáron debütált Oppenheimer rendezője, Christopher Nolan is szóba került, akinek nagy szerepe lehet a filmsorozat új részében.

Rendkívül érdekelt abban, hogy valami egészen mást csináljon a franchise-zal. Ha a producerek hagyják, hogy azt csinálja, amit szeretne, akkor mindent bele fog adni

– mondta egy forrás.

Nem meglepő, hogy Nolan ismét képbe került, mivel az értesülések szerint korábban már akart Bond-filmet rendezni. A rendező kapcsán ugyanakkor érdemes tudni, hogy rendszerint hasonló szereposztással dolgozik, így kérdéses, hogy ha valóban rá esik a választás, ennek értelemében Aaron Taylor-Johnson továbbra is esélyesnek lesz-e mondható A Bond kapcsán már szintén felemlegetett Tom Hardyval például három filmben is együtt dolgozott – Eredet, Dunkirk és A sötét lovag – Felemelkedés, míg Taylor-Johnsonnal eddig csak a Tenetben, ám ebben az alkotásban is csak egy mellékszerep jutott neki, amit nehézségek árán tudott megszerezni.

Ha őszinte akarok lenni, egy elég hosszú folyamat volt. Átmentem néhány különböző castingon, mielőtt bejuthattam volna abba a terembe, hogy ő is meghallgathasson. Nem egy előre lezsírozott üzlet volt, de a legjobb dolgokért érdemes megküzdeni és kockáztatni. Nem ment olyan könnyen, de szerencsére rám bízta a szerepet. Számomra teljesen mindegy, hogy nagy vagy kicsi a szerep. Csak a jelenlétében akartam lenni a következő filmjében

– mondta Taylor-Johnson még egy 2020-as interjúban.

A találgatások ugyan már évek óta folynak, egy darabig még biztosan kell várni arra, hogy bejelentsék, ki (vagy kik) tűnnek fel James Bond szerepében. Barbara Broccoli producer ugyanis októberben úgy nyilatkozott, még hozzá sem kezdtek a filmhez. Egyes becslések szerint pedig reálisan nézve 2025-2026 környékén kerülhet a mozikba Bond újabb kalandja.