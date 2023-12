Ezekbe az országokba semmiképp ne utazzon jövőre, ha jót akar magának

Nem kell tovább várni, már most december közepén eldönthetjük, hova szeretnénk elutazni a következő esztendőben, az International SOS ugyanis közzétette a jövő évre vonatkozóan az utazás szempontjából legbiztonságosabb és legveszélyesebb országok térképét. De hova menjünk és mit kerüljünk el 2024-ben? Segítünk!

Ahogyan minden év vége felé közeledve, úgy idén is egyre többen kezdik el szőni a következő esztendőre vonatkozó terveiket és célkitűzéseiket, amelyek között a megszokott fogadalmak mellett úti célok és utazási tervek is gyakran szerepelnek.

Egy utazást megelőzően a legtöbben már pontos tervvel készülnek, így azt is megteszik, hogy alaposan utánajárnak annak az országnak és városnak, ahova szeretnének ellátogatni. A prioritások között általában az is felvetődik, hogy az adott országban mennyire biztonságos turistaként tartózkodni.

Ebben a világjáróknak szerencsére már nem kell magukra maradniuk, és a hazájuk nagykövetségeinek iránymutatása mellett egy független szakértőcsapat munkájára is támaszkodhatnak – az International SOS minden évben listát készít a legbiztonságosabb és legveszélyesebb országokról.

A most kiadott listának köszönhetően a jövő évre vonatkozóan így már azt is tudjuk, hogy

a legbiztonságosabb úti célok 2024-ben Izland, Luxemburg, Norvégia, Svájc és Dánia lesznek a szervezet Travel Risk Mapje, azaz utazási kockázati térképe szerint.

A rangsor felállításakor a térkép szerzői figyelembe veszik az országok biztonsági szintjét, a lakosok számára jelentett veszély mértékét, amit a politikai erőszak (beleértve a terrorizmust, lázadást, politikailag motivált zavargásokat és háborút), a társadalmi zavargások (beleértve a közösségi és etnikai erőszakot), az erőszakos és kisebb bűncselekmények okoznak.

Izrael és Ukrajna sincs az élmezőnyben

Az összes, fent említett kritériumot megvizsgálva a biztonságos országok mellett a leginkább „no go”, azaz veszélyes államok listáját is felállították, amely alapján

jövőre minden turista számára erősen javasolt lesz elkerülni Dél-Szudánt, Afganisztánt, Szíriát, Líbiát és Szomáliát.

A lista talán legnagyobb meglepetése, hogy a jelenleg is háborús övezetek, mint Ukrajna vagy éppen Izrael, nem kerültek be a top 5-be, szemben az összevetésben rendre szereplő Afganisztánnal és Szíriával, amelyek ezúttal is rossz fényben tűnnek fel. A listát kiadó vállalat azonban felhívja az utazók figyelmét arra, hogy az oroszok által megszállt régiók, illetve az izraelieket vagy palesztinokat nyíltan támogató országok és területek kockázatosak lehetnek.

Izland a világ minden táján a legbiztonságosabb országként rangsorolódott, és elhanyagolható biztonsági kockázatot rejt, mivel alacsony az erőszakos bűncselekmények aránya, nincs politikai erőszak, és kevés a külföldiek ellen irányuló célzott erőszak.

Szemben Dél-Szudánnal, amely a rangsor szerint jelenleg a világ legveszélyesebb helyének számít, és extrém biztonsági kockázatot jelent. Erre a minimális rendőri jelenlét és a külföldieket is gyakran megtámadó fegyveres csoportok adnak okot.

A térkép készítői 2024-re már a klímaváltozás tényezőit is figyelembe vették, a kockázatelemző vállalat arról számolt be, hogy emelkedik a globális felmelegedéssel kapcsolatos kockázatok trendje, mivel a hőmérséklet emelkedése világszerte növeli az egészségi kockázatot.

Az idei extrém hőhullámok mindennaposakká válhatnak. Az extrém hő a fizikai hatásokon kívül negatívan hathat a mentális egészségre is. Emiatt fontos, hogy ehhez alkalmazkodjunk, legyen szó életmódról, munkáról vagy utazásról

– vélekedett Dr. Irene Lai, az International SOS egyik vezetője.

Elő a tollat és a jegyzetfüzetet!

Jövőre utazás előtt az alábbi listát mindenképp fussa át.

Az öt legbiztonságosabb ország 2024-ben:

Izland Luxemburg Norvégia Svájc Dánia

Az öt legveszélyesebb ország 2024-ben:

Dél-Szudán Afganisztán Szíria Líbia Szomália

A teljes térkép ide kattintva tekinthető meg.

(Borítókép: Falu Dél-Szudánban. Fotó: Hector Ruiz Golobart / Getty Images )