Beyoncé magyar rajongóinak üzent

Óriási léptekben menetel előre Beyoncé, legújabb lemezével a Renaissance-szal ismét világ körüli turnéra indult, amellyel újból elkápráztatta rajongóit. A turnéról film is készült, amelyet nemcsak az énekesnő rajongói, hanem a filmipar is tűkön ülve várt.

A premier december 1-jén volt, az eseményen az énekesnő több részletet is elárult a filmről, valamint a turné felépítéséről is. A filmet azóta több millióan látták, és most az eddig kimaradt országok is részesei lehetnek az élménynek.

Az énekesnő pontos dátumot még nem árult el, de az már biztos, hogy hamarosan ezekbe az országokba is megérkezik a Beyoncé-film:

Magyarország;

Brazília;

Olaszország;

Spanyolország;

Thaiföld;

Tajvan;

Japán;

Dél-Korea;

Indonézia;

Hong-Kong;

Szingapúr;

Andorra;

Románia;

Bulgária;

Mongólia.

A koncertfilmet úgy jellemzik, mint egy kihagyhatatlan show-élményt, így nem csoda, hogy az énekesnő sem szeretné, hogy bármelyik rajongója is lemaradjon az életérzésről, amit nyújt.

A reneszánsznak közel sincs vége

– fogalmazott videójában Beyoncé.