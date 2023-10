Érkezik a Beyoncé-film, ami megváltás lehet az amerikai moziknak

Beyoncé, a világhírű énekesnő Renaissance turnéját a mozikba is elviszi, így ő a második szupersztár, aki a filmvásznon is kasszasikert csinál koncertjeiből. A „Renaissance: A Film by Beyoncé” december 1-jén kerül a mozikba az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A globális megjelenés dátuma még nem derült ki.