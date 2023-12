Mától Weekend Event néven működik tovább Magyarország egyik legnagyobb múltú rendezvényszervező cége, a VOLT Produkció. A céget még 2001-ben alapította Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert, akik máig tulajdonosai a cégnek. A Weekend Event jegyzi többek között a MOL Nagyon Balaton, a STRAND Fesztivál, a SopronFest, a ZamJam és a Best of Balaton programokat. A két tulajdonos korábban a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound alapítójaként vált ismertté.

Nevet vált a VOLT Produkció, derült ki a vállalat által szerdán kiadott közleményből. A december 20-tól Weekend Eventként ismert cég két tulajdonosa továbbra is Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert marad, akik neves hazai fesztiválok és programok, a MOL Nagyon Balaton, a STRAND Fesztivál, a B my Lake, a Balaton Piknik, a ZamJam és a SopronFest alapítói, de évtizedekkel ezelőtt a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound elindításában is jelentős szerepük volt.

A Weekend Event fő tevékenysége továbbra is fesztiválok, turisztikai események szervezése lesz, a cég portfóliójának fő eleme között szerepel a Balaton Régió legfontosabb eseményeit összefogó MOL Nagyon Balaton ernyő, amely egy évtizede tekinti küldetésének, hogy a Balaton hírnevét a színes és színvonalas kulturális és turisztikai programok által építse. Ennek része a Best of Balaton program is, amely neves hazai, a Balaton iránt elkötelezett kurátorokkal közösen a régió ismert és rejtett kincseit mutatja be, évről-évre.

Legújabb produkciójuk a SopronFest, amire idén az Index stábja is kilátogatott.

A cégcsoport további tagja a filmgyártással foglalkozó VOLT FILM és a merchandise termékeket forgalamazó VOLT BOLT, WEEKEND FILM és WEEKEND BRAND néven működik tovább.

A több mint két évtizede elsősorban fesztiválok szervezésével foglalkozó cégünk neve a VOLT Fesztiválra utalt, amely igazán jelentős szerepet töltött be az életünkben, hiszen még tizenévesen indítottuk el. Ma már más turisztikai eseményeken dolgozunk. Ez az oka a névváltásnak. Fesztiválszervezőként a célunk továbbra is az, hogy olyan eseményeket, fesztiválokat, projekteket építsünk, amelyek tartalmi és formai szempontból is minőséget képviselnek és amelyek a hazai turizmus szempontjából is értékesek

– fogalmazott Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert, a két vezető.

A Weekend Event Kft. 20-25 fős állandó stábbal készíti elő a rendezvényeit és projektjeit, emellett alkalmanként további 150-200 munkatársat von be azok megvalósításába.