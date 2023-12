Közel húsz évig nem is beszéltek, de most kibékült Laár András és Galla Miklós

A legjobb barátok és kiváló kollégák voltak, mégis megromlott Galla Miklós és Laár András kapcsolata. Galla emiatt a L’art pour l’art Társulatból is kivált, amelyet követően 19 évig szóba sem álltak egymással. Az évek múlásával több kísérlet is volt arra, hogy megbeszéljék a félreértéseket, most azonban ez valóban meg is történt, a két humoristát a karácsony szellemében az RTL ültette egy asztalhoz.

A karácsony és az új év közeledtével a legtöbben egy pillanatra megpihenve átgondoljuk, és sokszor át is értékeljük a mögöttünk álló esztendőt és időszakot, így ilyenkor az sem párját ritkító esemény, hogy a korábban szóba sem álló személyek elássák a csatabárdot, és megbeszélik a sérelmeiket, vagy megfeledkeznek egy pillanatra a félreértésekről.

A jelenlegi felnőtt generáció számára bizonyára nem kell különösebben bemutatni Laár András és Galla Miklós nevét sem, akik még a '80-as években váltak jóbarátokká és országszerte ismertté a L'art pour l'art Társulat vicces, zenés produkcióinak köszönhetően.

Kettejük kapcsolata azonban az évek során megromlott, olyannyira, hogy Galla a társulatot is elhagyta, 19 évig pedig szóba sem álltak egymással. Az évek során hiába voltak kezdeményezések korábban is, a békülés nem sikerült, pedig Laár még a Karinthy-gyűrűjét is odaadta Gallának.

A 64 éves Galla Miklós és a 68 éves Laár András a régóta kígyózó viszályt hátrahagyva a karácsonyt megelőzve most azonban az RTL kamerája előtt egy asztalhoz ült, hogy pontot tegyenek az ügy végére és a jövőben újra békében, akár újra jó barátként éljenek egymás mellett.

Nagyon közel álltunk egymáshoz, hasonló volt az ízlésünk és főleg a humorunk, nagyon sokat nevettünk együtt. Kölcsönösen meg tudtuk nevettetni egymást. Régen találkoztunk, már időszerű, hogy pár dolgot megbeszéljünk

– mondta a videó elején Galla, aki egy évvel ezelőtt találkozott a mostanit megelőzően egykori kollégájával.

A békülés szándéka már az első pillanattól kezdve érezhető volt Laár Andráson is, aki elmondta, hogy számára teljesen természetellenes az, hogy valakivel rosszban van.

Ez nekem nem tetszett sohasem, de a körülmények azt hozták, hogy ez így kellett akkor alakuljon. Mindig volt bennem egy nem jó érzés, most már egyértelműen látom, hogy nekem az alapvető érzelmem a Miklós felé a hála. A Miklós nélkül nem lett volna L'art pour l'art Társulat. Nekem az egész humoristakarrierem az ebből az ősforrásból fakad

– vélekedett.

Galla Miklós szerint békülésükkel „összenőtt újra az, ami összetartozott”, hiszen nagyon sok mindenben hasonló az ízlésük, hozzátéve, „abból csak jó származik, ha mi beszélgetünk”. Ebben pedig ezúttal minden bizonnyal igaza is volt Gallának, hiszen a mostani találkozó végén a humoristák ismét úgy fakadtak dalra, mint évtizedekkel ezelőtt, így vélhetően barátságukban is egy új fejezet kezdődik, sőt, közös munkát is terveznek.

A teljes riport alább, vagy ide kattintva tekinthető meg.

(Borítókép: Laár András és Galla Miklós. Fotó: Cseke Csilla, Mohai Balázs / MTI)