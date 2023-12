Munkanélküliként él Hollandiában az RTL korábbi műsorvezetője

Hiába láthattuk évtizedekkel ezelőtt nap mint nap a tévéképernyőkön az RTL és Cool egykori műsorvezetőjét, a többek között a Nyerő8 betelefonálós játékát és a Reggelit is vezető Valkó Esztert, a színészként végzett édesanyáról hosszú évek óta alig lehet hallani.

Ez nem is véletlen, hiszen az egykori műsorvezető már évek óta Hollandiába költözött férjével, ahol közös gyermeküket is nevelik, így a hazai média igencsak kevésszer jut információhoz róla. Emiatt is igazán különleges az ATV Bochkor című műsorának karácsonyi kiadása, ahová Ábel Anita, Csonka András, Bárdosi Sándor mellett Valkó Eszter is eleget tett a meghívásnak. Mondandója pedig sokakat meglepett, ugyanis állítása szerint már hosszú évek óta munkanélküliként él.

Ez már vagy húsz éve megy, hogy hova tűnt a Valkó Eszti, merthogy nagyjából azóta nincs melóm

– idézi a Nap híre.

Valkó Eszter a műsorban hozzátette, hogy már szinte egész Hollandiát bejárták, jelenleg pedig Utrechtben élnek, azonban neki nem igazán tetszik a város, csak amiatt él ott, mert a kisfia szeret ott lenni.

A férjem, Peti Maastrichtban kezdett dolgozni egy gyógyszeripari cégnél, ott töltött majdnem 4 évet, és egyszerűen elege lett, és új vizekre akart evezni, úgyhogy egy másik helyre költöztünk egy másik munkalehetőség miatt. Most Amszterdamban dolgozik, ezért költöztünk Utrechtbe. Mert az közel van

– magyarázta.

Az RTL egykori népszerű arca hozzátette, annak ellenére, hogy már hosszabb ideje munkanélküli, egyáltalán nem a szándékkal van a baj, szimplán nem tudja, mi az, amit szívesen csinálna.

Szeretnék dolgozni. Csak ki kéne találni, hogy mit. Nem látom magamban, hogy párizsit szeletelgetek valamelyik áruházláncban, nem elégítene ki, úgyhogy még most ki kell, hogy találjam

– emelte ki Valkó Eszter, aki szerint minden és mindenki a helyére kerül majd, amint a kisfia már egy picivel nagyobb lesz.

A teljes műsor vasárnap este 20:25-től lesz látható az ATV-n.

(Borítókép: Valkó Eszter a Reggeli műsorvezetőjeként. Fotó: Bársony Bence / RTL Klub)