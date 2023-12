Ryan Gosling karácsonyi dalát minden filmrajongónak hallania kell

Az idei év egyik legnagyobb filmes durranása a Barbie-film megjelenése volt, amely nem csupán a mozipénztárakat robbantotta fel, de a film és a rózsaszín világ az egész popkultúrára érzékelhető hatást gyakorolt.

Ez persze nagyban köszönhető a Kent alakító Ryan Gosling személyének is, a sokszor a nők bálványaként is emlegetett színész megjelenése mellett alakításával a kritikusok elismerését is kivívta, tágra nyílt szemeket és leesett állakat hagyott maga után.

Ezt lovagolta meg a színész és a film zenéjének szerzője, Mark Ronson Oscar-, Golden Globe- és Grammy-díjas angol énekes, zenész-dalszerző (ő jegyzi az Uptown Funk című dalt) is, akik közösen kiadták a Ken The EP-t, amely az eredeti I'm Just Ken átdolgozott verzióit tartalmazza – amelyek között, az ünnepekre való tekintettel, egy karácsonyi változat is helyet kapott – szúrta ki a People.

Az I'm Just Ken – Merry Kristmas Barbie című dalhoz pedig egy videóklip is készült, amely a Barbie-film rajongói számára egy igazi előrehozott ajándék lehet még szenteste előtt.

A Merry Kristmas Barbie verzió mellett a Ken The EP a dal két másik, frissített verzióját is tartalmazza. Az I'm Just Ken – In My Feelings Acoustic egy lecsupaszított feldolgozás, amely Gosling új verseivel végződik, míg az „I'm Just Ken – Purple Disco Machine Remix Dua Lipa Dance the Night című filmzenéjének szinte testvérdala nosztalgikus, táncparkettre kész ritmusaival.

(Borítókép: Ryan Gosling 2022. december 4-én. Fotó: Steve Jennings / Getty Images)