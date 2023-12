Majoros Hajnalka Majka átigazolásáról: Azért ha 16 év után elhagy, kinyírom

Majoros Hajnalka, Majoros Péter Majka felesége büszke arra, hogy férje az egyik legnagyobb tévétársaság felépítésében vett részt, és arra is, hogy egy ilyen komoly döntést meghozott, amikor a napokban a TV2-től az RTL-hez igazolt.

Majoros Hajnalka, Majoros Péter Majka felesége Instagramon közzétett bejegyzését úgy kezdte: „Mély tiszteletem a kivételeknek, de mai hangzatos X (ezek lennénk mi) Y és Z generáció számára kevésbé fontos a kitartás, lojalitás szívünk választottja, a barátaink vagy épp a munkahely iránt, és ahogy telik és gyorsul az idő, az ember hamarabb dönt a váltás mellett, mert mindig jobbra és többre vágyik. Sokszor teszi ezt meggondolatlanul vagy impulzív döntés hatására, mert a rövid távú meggazdagodásban – legyen az lelki vagy materiális – reménykedik.”

Az egyik ilyen általam tisztelt kivétel nem más, mint Peti, akinek a döntései megalapozottak, nem hirtelen felindulásból vált vagy dönt, hosszú távon gondolkodik, és nem pénzt, hanem értéket hajt és teremt

– fogalmazott, majd hozzátette: 16 év hosszú idő, voltak völgyek, de inkább hegyek, virágzó együttműködés mindkét fél számára. „Büszke vagyok arra, hogy az egyik legnagyobb tévétársaság felépítésében vett részt, és arra is, hogy egy ilyen komoly döntést meghozott. Tudom, hogy jól döntött. Azért ha 16 év után elhagy, kinyírom” – zárta a bejegyzését Majoros Hajnalka.

Hazatért az RTL-hez

Ahogy azt az Index is megírta, pénteken kiderült, 16 év után visszatér az RTL-hez Majoros Péter. Mindenki nagy meglepetésére szombat reggel arról számolt be a csatorna, Pápai Joci is követi barátját a konkurens csatornához. Egyelőre nem tudni, melyik műsorban, műsorokban kapnak majd szerepet a TV2 távozó arcai. Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója az Indexnek adott interjúban reagált a hírre:

Ezek az átigazolások minden televíziós piacon előfordulnak, különösen akkor, ha a műsorvezető nem alkalmazottja a televíziónak, hanem a megbízásai adott műsorokhoz kapcsolódnak, ahogy ez Majka esetében is történt. Távozása tulajdonképpen bármikor várható volt, mert tudtam, hogy rendszeresen tárgyal a versenytársunkkal. De mindenképpen szeretném megköszönni neki az elmúlt 13 év munkáját.

Nagyinterjút készítettünk Kolosi Péterrel, az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettesével is. A szakember elsősorban az éves teljesítményükről beszélt, de kérdésünkre azt is elárulta, mivel sikerült Majoros Pétert meggyőzniük arról, hogy a jövőben az RTL-nél folytassa:

„Valóban több alkalommal zajlottak köztünk beszélgetések az elmúlt években – erről ő maga is mesélt nyilvánosan. Ezúttal egy nagyon konkrét felkéréssel kerestük meg, és a feladat elég meggyőző és vonzó volt számára ahhoz, hogy úgy mondjam, hazatérjen az RTL-hez. Majka az egyik legnépszerűbb és legismertebb hazai híresség, profi tévés – kell-e ennél több indok, hogy miért szerettük volna, hogy visszatérjen az RTL képernyőjére?”