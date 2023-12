Nem gondolná, mit hallgat főzés közben Gyurcsány Ferenc

Bruce Springsteen a kedvence, de Imagine Dragons-dalok is szerepelnek a DK-s politikus 50-es listáján „Feri kedvenc zenéi” fedőnév alatt.

Az ünnepek alatt is meglehetősen aktívak a politikusok a közösségi oldalaikon, bár ilyenkor azért könnyedebb tartalmak is bekerülnek a sorba. Érkeztek már havas és fenyőfás posztok – Kocsis Máté például megmutatta, mit alkotott a szombaton lehullott hóból, Gulyás Gergely pedig idén sem mulasztotta el a még díszítésre váró fenyővel való fotózkodást.

A hétvégi havazást Novák Katalin is megörökítette, és amellett, hogy megmutatta, hogyan lapátolja el a havat az útról, azt is elárulta, mely dalok inspirálták a karácsonyi készülődésben. A köztársasági elnök listáján olyan előadók szerepelnek, mint Ákos, az Ismerős Arcok, Pély Barna és Máté Péter, de Frank Sinatrától, Robbie Williamstől és a U2-tól is bekerült egy-egy szerzemény a válogatásba.

Feri kedvenc zenéi

Nem Novák Katalin az egyetlen, aki megosztotta a lejátszási listáját, Gyurcsány Ferenc is felfedte, hogy mely dalok segítették idén futás, főzés vagy „bármi más” közben – bár az ajánló az évszám alapján már 2024-re vonatkozik. A „Feri kedvenc zenéi – 2024” fedőnéven egy csokorba gyűjtött 50 tétel közé olyan előadók dalai kerültek, mint Bruce Springsteen, az Imagine Dragons, Pink, Billie Elish, Miley Cyrus, a Quimby, a Bagossy Brothers Company, Beyoncé vagy épp Eric Clapton – de tény, hogy a lista alapján Bruce Springsteen a DK-s politikus kedvence.

Összeválogattam a kedvenc zenéimet. Karácsonyra, főzéshez, vezetéshez. Minden alkalomra!”

– olvasható a playlist ajánlójában.