A királyné húga rántotta le a leplet Károly király és Kamilla ellentétéről

Sosem hallott részletek derültek ki a karácsonykor, december 26-án bemutatott Charles III: The Coronation Year című dokumentumfilmből, amely Károly király elmúlt évének eseményeit dolgozza fel. A BBC alkotásában a király és a királyné kapcsolatáról is szó esett, Kamilla húga pedig azt is elárulta, hogy milyen ellentét van a felek között.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, december 26-án mutatták be a BBC által készített Charles III: The Coronation Year című dokumentumfilmet, amely Károly király elmúlt évének történéseit öleli fel, így többek között II. Erzsébet halálának körülményeit, és a koronázás színfalak mögött zajló eseményeit is megismerhette a monarchia és a világ apraja-nagyja.

A bemutatott alkotás ráadásul temérdek, eddig sosem hallott titkot árult el az uralkodóról és feleségéről, Kamilláról, a királyné húga, Annabel Elliot pedig arról is lerántotta a leplet, hogy hogyan alakul kettejük kapcsolata most – írja a New York Post.

Kamilla testvére szerint a királyné igazi bástya a kapcsolatban, kettejük közt pedig komoly ellentét van, ám a külvilág ebből többnyire semmit sem észlel.

Kamilla olyan valaki, aki a végsőkig hűséges, és kiegyensúlyozott, nincsenek hatalmas csúcsai és mélypontjai. Ráadásul ő Károly sziklája, a stabil pont, ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni. Ők tényleg jin és jang. Valóban poláris ellentétek. De szerintem ez zseniálisan működik

– magyarázta Elliot, aki szerint Kamilla számára is jót tett, hogy bekerült a királyi családba, hiszen olyan dolgokat tanult meg, amelyekre másképp sosem lett volna lehetősége.

A királynénál két évvel fiatalabb testvér mellett kettejük kapcsolatát dicsérte Fiona Lansdowne, Kamilla régi barátnője is, aki szerint a kötelékük mindennél erősebb.

Rendkívüli csapatot alkotnak. Vagy azért, mert meg kellett küzdeniük azért, hogy eljussanak idáig, vagy csak azért, mert sok mindenen mentek keresztül együtt, egy igazán erős kötelék alakult ki kettejük között. Régóta ismerem Kamillát, és ez a szerep a lehető legtávolabb áll tőle, ő azonban tökéletesen helytáll királynéként

– magyarázta a dokumentumfilmben.

(Borítókép: Károly és Kamilla 2022. szeptember 12-én. Fotó: Dan Kitwood / Getty Images)