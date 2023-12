Pásztor Erzsi a megélhetéséről: Ha nem dolgoznék 87 évesen, a rezsimet nem tudnám kifizetni

A Partizán karácsonyi különkiadásában a Szomszédok című teleregény egykori szereplőivel és alkotóival beszélgettek a sorozatról, melyben a Janka nénit megformáló Pásztor Erzsi is szerepelt. A 87 esztendős Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő 1987-től egészen 1999-ig szerepelt a magyar tévétörténeti szempontból meghatározó sorozatban. Mind a mai napig aktívan szerepel színdarabokban, de év elején még egy reklámban is feltűnt, ahol ismét jól kioszthatta Vágási Ferit. Most az adásban elárulta, hogyan éli manapság a mindennapjait.

Az egyik darabban 10 éve játszom, ugyanannyiért. Ha ezt egy iparos megtudná, körberöhögne

– idézi Pásztor Erzsit a Pénzcentrum. A művésznő úgy gondolja, a nyugdíjasok kilátástalansága most jelentősen nagyobb, mint amikor a sorozat még futott. A saját nyugdíja kapcsán azt mondta: „65 éve vagyok a pályán, és most van 190 ezer forint nyugdíjam. Hát röhej”.

A színésznőnek néhány éve jár csak az a 120 ezer forintos járadék, amit a Kossuth-díja miatt kap.

Ha nem dolgoznék 87 évesen vagy nem kapnám azt a kiegészítést, akkor hogyan élnék meg? Hát a rezsimet nem tudnám kifizetni, pedig nem a visegrádi várban lakom, hanem egy panelban

– fűzte hozzá Pásztor Erzsi.

A Kőgazdag fiatalok nem nyerte el a tetszését

Arra is kitért, mit gondol a jelenlegi műsorokról a tévében. Kijelentette: elviselhetetlennek tartja, hogy „amikor ilyen világban élünk, mint most, akkor a televízióból például árad a dicsekvés, a nagyképűség, a pofátlanság”.

Olyan műsorokat adnak, hogy Kőgazdag fiatalok, akiknek nem kell dolgozni, és ömlik hozzájuk a pénz [...] Akkor adják ezt a tévében, amikor a szerencsétlen szülő nem tud a kölykének venni egy iskolatáskát, mert nem telik rá. Hát milyen világ ez?

– fogalmazott.