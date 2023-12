Új albummal érkezik Ariana Grande

Ariana Grandéról utoljára válásával kapcsolatban hallottunk, de most itt a jó hír: 2024-ben új albummal tér vissza – írja a Variety. Az énekesnő december 27-én közösségi médiában tudatta követőivel, hogy „jövőre találkozunk”.

Az Instagram-fotókat és videókat tartalmazó posztban megjelölte producerét, Ilya Salmanzadeh-t, a Republic Recordsot, és egyúttal különféle hangvételű stúdiós emlékeket osztott meg.

Például egy videót édesanyjának táncáról, egy képernyőképet egy táncos FaceTime-hívásról, valamint egy sírós fotót is. Mindez az új album kettős, szomorú és vidám hangulatára utal, ahogy az énekesnő írta Instagram-sztorijában.

A Grammy-díjas Ariana Grande egy videót is felvett az album készítésének utolsó napjairól, és hozzáfűzte, hogy nagyon fáradt, de boldog és hálás is. Az énekesnő a zenélésen kívül szépségápolási termékekkel is előrukkolt, és szerepet vállalt a Wicked című fantasyben, aminek 2024 novemberében lesz a premierje.

Ariana Grande mindezek mellett új menedzserre is talált Brandon Creed személyében a Good World Managementnél, és így csatlakozott Demi Lovatóhoz, Charli XCX-hez és Mark Ronsonhoz, akik szintén Creed csapatát erősítik.