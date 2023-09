Újabb világsztárról derült ki, hogy válik

Igazak voltak a pletykák, miszerint véget ért Ariana Grande amerikai énekesnő és párja, Dalton Gomez házassága. A CNN szerint az énekesnő nemrég hivatalosan is kezdeményezte a válást, és az is kiderült, hogy mire hivatkozva kezdeményezte a házasság felbontását.

A CNN szerint Ariana Grande hétfőn, Los Angelesben nyújtotta be az iratokat, amelyek a procedúra megkezdéséhez szükségesek. Korábban már híresztelték azt, hogy az énekesnő válik, de a hivatalos procedúra csak most veszi kezdetét.

A CNN-nek egy, az ügyre rálátó forrás (vélhetően a házaspár ismerőse) azt nyilatkozta:

Ariana Grande az iratokban „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva kezdeményezte a válást.

A megfogalmazás ismerős lehet a közelmúltból: Sophie Turner színésznő és Joe Jonas énekes válásában – amelynél a Jonas Brothers zenésze adta be az iratokat – is nagyjából ehhez hasonló tartalmú megfogalmazás került elő az indoklásnál.

Azt viszont, hogy pontosan mi okozta ezeket, egyelőre nem tudni Ariana Grande és Dalton Gomez esetében. A – többek közt – Thank U, Next című slágert is éneklő Grande 2021-ben házasodott össze az ingatlanügynökként dolgozó Gomezzel: akkor a mézeshetekről is posztolt az énekesnő az Instagramon, de ez a bejegyzés azóta eltűnt az oldaláról.

A CNN szerint a pár egyébként viszonylag ritkán posztolt közös fotót az Instagramon, igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól a magánéletüket: az utolsó közös fotójuk tavaly novemberben jelent meg Ariana Grande Instagramján.

Azt először júliusban kezdték el pletykálni, hogy megromolhatott a kapcsolatuk, amikor az énekesnőt egyedül és a jegygyűrűje nélkül fotózták le a wimbledoni teniszversenyen. Akkor a Page Sixnek a házaspár ismerősei is beszéltek már a válásról, és azt mondták, hogy Ariana Grande hírneve volt az, ami megviselte a házasságukat, valamint az, hogy nagyon más életstílus jellemezte őket.

A bennfentesek szerint a kenyértörésre 2022 decemberben került sor, amikor Ariana Grande Angliába utazott egy filmforgatásra. Januárban a férfi még egy utolsó próbálkozásként Londonba repült, hogy megpróbálja helyrehozni a kapcsolatot, de ez nem sikerült. Azóta külön élnek, és állítólag jóban maradtak. Továbbá egy olyan pletyka is napvilágot látott, hogy Ariana Grandénak már új párja lehet.

A Gomez–Grande és Jonas–Turner páros mellett nemrég derült ki, hogy Hugh Jackman 27 év után elválik a feleségétől. Nem sokkal korábban, a nyáron Sofia Vergara házassága is véget ért.