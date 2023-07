Világra jött feleségével első közös gyermekük.

Hosszú évek kitartó küzdelme után július közepén teljesül Solti Ádám és felesége álma, világra jött első közös gyermekük. A piciről akkor mindössze annyit árultak el a szülők, kisfiú, most azonban részletesebben is meséltek a szülés körülményeiről, valamint az is kiderült, hogy nevezték el a babát.

„Bő egy hónappal a szülés előtt közölték az orvosok, hogy csakis császárral hozhatom világra a babánkat. Nem tudom, más hogy van vele, én éreztem egy kis csalódottságot, de amilyen gyorsan jött az érzés, olyan gyorsan ment is” – kezdte a Story magazinnak Solti Berni, aki felidézte, milyen volt először karjaiba tartania kisfiát.

„Az egyik első gondolatom az volt, hogy végre egész család vagyunk, és hogy milyen csodálatos a lombikprogram, hiszen ennek köszönhetjük a kisfiunkat. Enélkül soha nem élhettem volna át ezt csodát.”

Így tett férje is:

„Sírt Benedikt, amikor a kezembe adták, de a mellkasomon azonnal megnyugodott. Ebben a pillanatban apának éreztem magam, rájöttem, hogy ez lesz az én dolgom, biztonságot adni neki minden téren... és sok-sok szeretetet” – osztotta meg a színész, hozzátéve: bár előtte megfogadta, hogy biztos nem pelenkázik majd, most ezt is hatalmas örömmel teszi.

(via Blikk)