Anne Hathaway főszereplésével érkezik Robinne Lee regényadaptációja, az "The Idea Of You", ami egy 40 éves, elvált nőről szól, aki a Coachella során találkozik a 24 éves Hayes Campbellel, aki ráadásul a "bolygó legdögösebb bandájának" frontembere.

Fotó: Instagram

"Néhány éve a férjem üzleti úton volt, én pedig későn ébredtem, és szörföltem a zenék között YouTube-on, és ekkor jött velem szembe egy fiatal fiú, akit soha nem láttam korábban egy bandában sem, nem is nagyon figyeltem rá, de annyira tökéletes volt, hogy meglepetésként ért a dolog. Igazi művészet volt. Egy órán át keresem, hogy ki ő, mit csinál, és akkor tudtam meg, hogy idősebb nőkkel szokott randizni, az ötlet pedig meg is született" - mesélte Lee, aki Harry Stylesról mintázta könyvének főszereplőjét.