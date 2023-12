Jeremy Renner visszatért oda, ahol alapjaiban változott meg az élete

Lapunk még korábban beszámolt arról, hogy életveszélyes állapotba került a kétszeresen Oscar-díjra jelölt színész, Jeremy Renner, amikor 2023 januárjában elütötte egy hókotró. A több mint hattonnás munkagép akkor sodorta el Rennert, amikor épp unokaöccsét próbálta megmenteni.

A színész még áprilisban arról mesélt, sérülései annyira súlyosak voltak, hogy bordakosarát vasmerevítőkkel, arcát fémlemezekkel, egyik lábát pedig titánrudakkal kellett helyre tenni. Azóta is folyamatos rehabilitáción van. Noha a fizikális állapota rengeteget javult, mentálisan is talpra kellett állnia, amely közel akkora feladat volt a színész számára.

Most, egy évvel a súlyos balesetet követően a színész úgy döntött, visszatér a kórházba, ahol életét megmentették, hogy némi örömöt hozhasson, és visszaadhasson valamit abból, amit az ott dolgozóktól kapott – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Mostani akciójával – amelyről Instagram-oldalán osztott meg képet – szeretné háláját kifejezni. Ahogy a posztban is olvasható, Jeremy Renner úgy érzi, „örök életre adósa” az ott dolgozóknak.

A színész a RennerVation Foundation tűzoltóautójával érkezett a helyszínre, hogy lássa a „gyerekeket, szuperhősöket, elsősegélynyújtókat, orvosokat, ápolónőket és személyzetet a Renown kórházban”.